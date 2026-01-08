"Wer wird Millionär?" hat sich am Mittwoch über der 3-Millionen-Marke gehalten, die dritte Ausgabe der 3-Millionen-Woche unterhielt bei RTL zur besten Sendezeit 3,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und kam so beim Gesamtpublikum auf starke 16,1 Prozent Marktanteil. Etwas überraschend war die Quizshow aber nicht die meistgesehene Sendung von RTL am Mittwoch: "RTL Aktuell" kam am Vorabend sogar auf 3,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bereits am Dienstag lag die Reichweite der Nachrichtensendung über der 3-Millionen-Marke.

Auch beim jungen Publikum waren beide Sendungen extrem erfolgreich: Während "RTL Aktuell" am Vorabend auf 23,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kam, holte Günther Jauch abends 16,6 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lief es angesichts von 20,3 und 15,0 Prozent ebenfalls sehr gut.

Sehr zufrieden sein kann man derweil auch bei Vox: Mit einer "Stern TV Reportage" über "Deutschland im Schnäppchenfieber" holte man 10,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, 1,04 Millionen Menschen sahen zu. Beim jungen Publikum waren RTL und Vox damit die erfolgreichsten Sender des Abends. Eine Wiederholung von "Lege kommt auf den Geschmack" lag später noch bei 8,4 Prozent.

Und dann war auch noch Nitro aus dem Hause RTL Deutschland sehr erfolgreich unterwegs, mit einem Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 3,5 Prozent ist man der erfolgreichste Spartenkanal gewesen. Den Film "Plattfuß in Hong Kong" sahen zur besten Sendezeit 430.000 Menschen, bei den Jüngeren entsprach das 3,8 Prozent. "Der Dicke in Mexiko" steigerte sich im weiteren Verlauf des Abends noch auf 6,4 Prozent. Und auch am Vorabend lief es mit teils mehr als 4 Prozent richtig gut.

Für ProSieben lief es in der Primetime vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen schlecht: "Robin Hood" unterhielt zwar 860.000 Menschen, davon kamen aber nur 250.000 aus dieser Altersklasse. Mit dem Marktanteil in Höhe von 5,8 Prozent kann man nicht zufrieden sein. Damit lag ProSieben noch hinter Sat.1, das mit "Urlaubsreif" auf 7,1 Prozent kam, obwohl die Gesamtreichweite nur 650.000 betrug. Später schwächelten beide Sender: "Dirty Grandpa" in Sat.1 fiel auf 4,4 Prozent, "King Arthur" bei ProSieben war zu nur noch 3,0 Prozent gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;