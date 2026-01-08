Die ARD-Vorabendserie "Watzmann ermittelt" hat sich am Mittwoch mit einem Doppelschlag zurückgemeldet: Während um 18:50 Uhr die neue Staffel auf dem regulären Sendeplatz startete, war ein Film der Reihe erstmals auch in der Primetime zu sehen. Dort sahen 3,56 Millionen Menschen zu. Wenig überraschend war das die höchste Reichweite, die "Watzmann ermittelt" jemals erzielt hat, der Marktanteil lag bei guten 14,3 Prozent.

Überhaupt keine Chance hatte der Film aber gegen einen anderen Krimi, der im ZDF zu sehen war. "Marie Brand und die verlorenen Kinder" verzeichnete zur gleichen Zeit nämlich 6,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 27,1 Prozent Marktanteil. Der Film war damit das stärkste Programm des Tages, kein anderes Format kam auch nur in die Nähe dieser Reichweite. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 8,9 Prozent gut, "Watzmann ermittelt" erzielte zur gleichen Zeit 8,1 Prozent.

Auch der Staffelstart von "Watzmann ermittelt" am Vorabend lief übrigens gut. Hier sahen 2,99 Millionen Menschen zu, während "Wer weiß denn sowas?" zuvor noch 3,14 Millionen Menschen unterhalten hatte. Die Quizshow lag so bei 18,5 Prozent Marktanteil, der Vorabendkrimi erzielte immerhin noch 15,1 Prozent.

Im weiteren Verlauf des Abends gingen die Quoten des Ersten dann aber spürbar zurück. "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" wollten nur noch 1,21 Millionen Personen sehen, damit fiel der Marktanteil auf 6,6 Prozent Marktanteil zurück. Im ZDF informierte das "heute journal" noch mehr als 4 Millionen Menschen, "The Chinese Dream - 24 h junges China: Tag mit Paintboxern" lag später noch bei 1,84 Millionen und 10,7 Prozent Marktanteil.

Ein Vorabend-Comeback gab es übrigens auch im ZDF: "Duell der Gartenprofis" landete bei der Rückkehr bei 10,5 Prozent Marktanteil, 2,28 Millionen Menschen sahen zu. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 17,3 Prozent ist das ZDF am Mittwoch der unangefochtene Marktführer gewesen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;