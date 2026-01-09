Seit dieser Woche ist Hans Sigl im ZDF wieder als "Bergdoktor" zu sehen - und auf Anhieb erzielte die beliebte Reihe wieder richtig gute Quoten. Durchschnittlich 4,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein. Damit verfehlte erstmals seit über einem Jahrzehnt ein Staffel-Auftakt der Serie die Fünf-Millionen-Marke, doch das dürfte nicht zuletzt der allgemeinen Entwicklung des linearen Fernsehens geschuldet sein. Mit einem Marktanteil von 19,9 Prozent bewegte sich der "Bergdoktor" nämlich auf der Flughöhe der beiden vergangenen Jahre.

Den Tagessieg musste das ZDF gleichwohl dem Ersten überlassen: Dort erreichte am Donnerstag nicht nur die "Tagesschau" eine höhere Reichweite - im Schnitt schalteten 6,27 Millionen Menschen um 20 Uhr ein -, sondern auch die Krimireihe "Nord bei Nordost". Diese verzeichnete zur besten Sendezeit diesmal 5,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Marktanteil auf 23,6 Prozent trieben. Damit lief's für "Nord bei Nordost" ähnlich stark wie vor knapp eineinhalb Jahren bei der Premiere.

Bei den 14- bis 49-Jährigen brachte es die Krimireihe im Ersten derweil auf einen Marktanteil von 8,3 Prozent, während "Der Bergdoktor" im ZDF mit 9,6 Prozent noch etwas besser abschnitt und sich als größter Verfolger von Günther Jauch in Stellung brachte. Der führte mit der "3-Millionen-Euro-Woche" bei "Wer wird Millionär?" auch am Donnerstagabend wieder das Primetime-Ranking in der jungen Zielgruppe an: Mit 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in besagter Altersklasse erzielte das RTL-Quiz diesmal einen Marktanteil von 17,6 Prozent und war damit sogar noch etwas stärker als an den vorherigen Abenden.

Auch mit Blick auf die Gesamt-Quoten kann man bei RTL wieder vollauf zufrieden sein: 3,04 Millionen Menschen waren im Schnitt über fast vier Stunden hinweg bei "WWM" dabei, sodass der Marktanteil bei 15,4 Prozent lag. Das "Nachtjournal" hielt im Anschluss noch 1,64 Millionen vor dem Fernseher und steigerte den RTL-Marktanteil auf 20,6 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 20,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe - die besten Werte seit einem Jahr. In letzterer ging der Privatsender dann auch mit durchschnittlich 12,7 Prozent als Tagesmarktführer hervor, insgesamt lag das ZDF mit 16,5 Prozent vor dem Ersten, das auf 14,4 Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;