Auch wenn "Pretty Woman" inzwischen schon über 30 Jahre auf dem Buckel hat - beliebt ist die Liebeskomödie mit Julia Roberts und Richard Gere noch immer. Das zeigt sich auch jetzt wieder beim Blick auf die TV-Quoten: Die jüngste Ausstrahlung des Films verzeichnete am Donnerstagabend bei Vox im Schnitt 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und schwang sich in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 9,9 Prozent neben dem "Bergdoktor" zum stärksten Verfolger von "Wer wird Millionär?" bei RTL auf.

Sat.1 verzichtete indes in dieser Woche auf ein neuerliches Quizshow-Duell mit Günther Jauch, konnte allerdings trotzdem nichts reißen. Mit dem Spielfilm "King Richard" geriet der Sender um 20:15 Uhr jedenfalls gehörig unter die Räder und verzeichnete gerade einmal 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - wohl gemerkt insgesamt. Während das beim Gesamtpublikum für desolate 1,9 Prozent Marktanteil reichte, lief es auch in der Zielgruppe mit 4,7 Prozent nicht berauschend. Für den anschließenden Spielfilm "Champions" waren zudem ebenfalls nur magere 4,5 Prozent drin.

Und auch ProSieben reihte sich mit seinem Spielfilm-Programm um 20:15 Uhr deutlich hinter "Pretty Woman" ein: Dort verbuchte "Iron Man" aber zumindest bessere Quoten als Sat.1 - mehr als 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gab's trotzdem nicht zu holen. "Assassin Club" fiel anschließend zudem auf schwache 4,4 Prozent zurück. Besser als Sat.1 fuhr um 20:15 Uhr auch Kabel Eins, wo "Achtung Abzocke" mit überzeugenden 5,6 Prozent Marktanteil in die neue Staffel startete. Auch die RTLzwei-Reihe "Reeperbahn privat" konnte in der Zielgruppe mit 5,1 Prozent etas mehr reißen.

Für Vox lief es derweil am Donnerstag nicht nur in der Primetime gut, sondern auch schon am Vorabend. Dort überzeugten "First Dates" und "Das perfekte Dinner" mit Marktanteilen von 9,7 und 9,1 Prozent in der Zielgruppe. Sat.1 kämpfte hingegen auch hier bereits mit Problemen und kam etwa mit der "Landarztpraxis" nicht über schwache 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Beim Tagesmarktanteil landete Sat.1 zudem mit 5,0 Prozent nur 0,2 Prozentpunkte vor RTLzwei, das nicht zuletzt von einer erfolgreichen Daytime mit bis zu 7,7 Prozent für "Hartz und herzlich" profitierte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;