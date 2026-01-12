Das Erste hat den TV-Markt am Sonntag beinahe mühelos dominiert - und zwar bei Jung und Alt gleichermaßen. Beim Gesamtpublikum lag der Tagesmarktanteil bei herausragenden 20,2 Prozent. Zum Vergleich: Das ZDF folgte mit 12,7 Prozent auf dem zweiten, RTL mit nur 5,6 Prozent auf dem dritten Platz. Im Laufe des Tages gelang es dem Ersten sogar gleich vier Mal, die Marke von 30 Prozent Marktanteil zu überspringen, erstmals am späten Vormittag mit der Biathlon-Staffel der Männer, die mit 3,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern stolze 32,3 Prozent erzielte.

Am Nachmittag wiederum sorgte die Biathlon-Verfolgung der Frauen dafür, dass die Reichweite auf 3,90 Millionen Fans anzog und der Marktanteil bei 31,3 Prozent lag. Aber auch Rodel-Weltcup, Bob-EM oder Nordische Kombination hielten die Marktanteile über Stunden hinweg bei deutlich über 20 Prozent. Mit den beiden Biathlon-Übertragungen gelang dies sogar beim jungen Publikum: Starke 24,7 Prozent erzielte die Staffel am Vormittag bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe die Verfolgung später ähnlich starke 23,5 Prozent verzeichnete. Verlassen konnte sich die ARD zudem auf die deutschen Handballer, die wenige Tage vor Beginn der EM mit dem Länderspiel gegen Kroatien ab 18:06 Uhr auf 2,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kamen. 16,1 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, während bei den Jüngeren 15,0 Prozent erzielt wurden.

Um 20:00 Uhr sorgte zudem die "Tagesschau" für einen kräftigen Einschaltimpuls: Alleine im Ersten erreichte die Nachrichtensendung im Schnitt 7,87 Millionen Menschen, sodass der Marktanteil bei 30,0 Prozent lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die "Tagesschau" mit 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die meistgesehene Sendung vor dem "Tatort", der wiederum insgesamt an der Spitze lag. Durchschnittlich 9,44 Millionen machten den neuen Fall aus Köln zur klaren Nummer eins und verhalfen der Krimireihe damit zu einem Top-Marktanteil von 34,7 Prozent. Gleichzeitig sorgten 1,35 Millionen 14- bis 49-Jährige auch in der jüngeren Altersgruppe mit 25,0 Prozent Marktanteil für die völlig ungefährdete Marktführerschaft.

Größter "Tatort"-Verfolger war übrigens das ZDF, wo ein Film der "Inga Lindström"-Reihe auf 3,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer soie 13,6 Prozent Marktanteil kam. Bemerkenswert: Das "heute-journal" legte im Anschluss um über eine Million und kam mit 4,74 Millionen Personen auf einen Marktanteil von 21,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen konnte das Nachrichtenmagazin den Marktanteil auf 11,0 Prozent im Vergleich zum Vorprogramm sogar fast verdoppeln. Bei "Inspector Barnaby" ging's danach dann schnell wieder auf 5,0 Prozent nach unten. Die Krimireihe war jedoch bei den Älteren umso beliebter, sodass insgesamt 2,67 Millionen Menschen für starke 18,2 Prozent Marktanteil sorgten.

