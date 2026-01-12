Als ZDFneo im vergangenen Herbst eine Neuauflage von "Nicht nachmachen!" ankündigte, sorgte das für ein breites Medienecho. Das lag auch am Team, das künftig durch die Sendung führen sollte. Als Host angekündigt wurden damals die beiden "heute-show"-Reporter Lutz van der Horst und Fabian Köster sowie Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim, die bei ZDFneo eine eigene Show hat ("Maithink X") sowie auch im Rahmen von "Terra X" zu sehen ist. Am Silvester-Abend sind die vier neu produzierten Folgen zu sehen gewesen, dort waren sie für den Sender ein ordentlicher Erfolg (DWDL.de berichtete).

Durch die endgültige Gewichtung der TV-Quoten sind sowohl die Reichweiten als auch die Marktanteile nun noch teils deutlich nach oben korrigiert worden. So legten die Reichweiten um teils 170.000 zu, alle vier Folgen liegen so mittlerweile bei mehr als 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es teils noch um 3 Prozentpunkte auf 7,4 Prozent Marktanteil nach oben. Auch die vierte Folge steht mittlerweile bei 5,5 Prozent (+0,8 Prozentpunkte).

Die Silvester-Programme der großen Sender erfuhren keinen so hohen Nachschlag - das ist aber auch keine große Überraschung. Während "Nicht nachmachen!" gut zeitversetzt gesehen werden kann, waren der Silvester-"Schlagerbooom" im Ersten oder "Willkommen 2026" auf das lineare TV-Publikum ausgerichtet. Während Florian Silbereisen endgültig gewichtet bei 4,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (+110.000) steht, kommt die Silvestershow des ZDF auf 2,50 Millionen (+30.000). Auch die "Ultimative Chartshow" bei RTL konnte nachträglich nur um 40.000 Zuschauende zulegen und steht jetzt bei 1,42 Millionen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ging sogar um 0,7 Prozentpunkte auf 14,1 Prozent zurück.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Inspector Barnaby 04.01.

22:01 3,28

(+0,47) 17,9%

(+1,7%p.) 0,19

(+0,04) 5,1%

(+0,8%p.) Das Traumschiff 01.01.

20:16 5,49

(+0,42) 19,0%

(+0,4%p.) 0,98

(+0,21) 15,1%

(+1,9%p.) Tatort: Nachtschatten 01.01.

20:26 6,47

(+0,35) 22,5%

(0,0%p.) 0,70

(+0,14) 10,9%

(+1,3%p.) Schwarzes Gold 29.12.

22:32 2,27

(+0,33) 12,8%

(+1,3%p.) 0,27

(+0,07) 6,8%

(+1,6%p.) Tatort: Das jüngste Geißlein 04.01.

20:15 8,91

(+0,30) 32,5%

(0,0%p.) 1,25

(+0,10) 22,9%

(+0,7%p.) Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude! 02.01.

23:12 2,10

(+0,29) 14,8%

(+1,3%p.) 0,36

(+0,05) 9,9%

(+0,9%p.) Wer weiß denn sowas XXL 30.12.

20:16 4,96

(+0,28) 21,8%

(+0,2%p.) 0,68

(+0,02) 14,4%

(-0,2%p.) Inspector Lynley & Sergeant Havers 01.01.

22:15 2,80

(+0,27) 14,9%

(+0,9%p.) 0,17

(+0,03) 3,9%

(+0,4%p.) Wilsberg - Trügerische Sicherheit 03.01.

20:29 6,48

(+0,26) 25,6%

(+0,1%p.) 0,35

(+0,03) 7,5%

(+0,3%p.) Schwarzes Gold 29.12.

21:47 2,50

(+0,25) 11,6%

(+0,9%p.) 0,37

(+0,04) 8,3%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 29.12.-04.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Die Sendung, die zwischen dem 29. Dezember und 4. Januar den insgesamt höchsten Nachschlag verzeichnete, war "Inspector Barnaby" im ZDF. Die ursprüngliche Reichweite wurde jetzt noch um 470.000 nach oben korrigiert, die Serie unterhielt in Summe also 3,28 Millionen Menschen. Am Neujahrstag war zudem das "Traumschiff" mit einem Nachschlag in Höhe von 420.000 Personen stärker als der "Tatort" im Ersten, der es auf zusätzliche 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer brachte. Insgesamt blieb es aber dabei, dass der Krimi die höhere Reichweite hatte.

Noch stark hinzugewonnen hat außerdem die ARD-Serie "Schwarzes Gold". Nachdem die linearen TV-Quoten zunächst einen überschaubaren Erfolg ausgewiesen hatten, ging es für die vier linear ausgestrahlten Ausgaben nun um mindestens 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben. Die vierte am 29. Dezember ausgestrahlte Folge verzeichnete sogar ein Plus in Höhe von 330.000. Alle lineare gezeigten Folgen liegen damit nun über der Marke von 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Gesamt-Marktanteil stieg noch um teils 1,3 Prozentpunkte.

Wie immer bei diesen Daten gilt: Unklar ist, wie die jeweiligen Formate in den Mediatheken der Sender performt haben. Nicht selten dürften hier wohl noch deutlich mehr Menschen zuschauen als bei der linearen Ausstrahlung, "Nicht nachmachen!" ist etwa ein Programm, das vorrangig für das Online-Publikum produziert wurde. Von "Schwarzes Gold" liefen die zwei letzten Folgen nur in der ARD-Mediathek.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Nicht nachmachen! 31.12.

20:15 0,59

(+0,17) 3,3%

(+0,8%p.) 0,23

(+0,11) 7,4%

(+3,0%p.) heute-show spezial - Das war 2025 31.12.

19:31 1,56

(+0,18) 9,3%

(+0,8%p.) 0,26

(+0,10) 9,3%

(+3,0%p.) Fly - Skispringen hautnah 29.12.

19:01 1,45

(+0,09) 7,5%

(+0,3%p.) 0,25

(+0,07) 8,3%

(+2,1%p.) Nicht nachmachen! 31.12.

21:14 0,54

(+0,12) 3,0%

(+0,5%p.) 0,21

(+0,07) 6,3%

(+1,9%p.) Das Traumschiff 01.01.

20:16 5,49

(+0,42) 19,0%

(+0,4%p.) 0,98

(+0,21) 15,1%

(+1,9%p.) Nicht nachmachen! 31.12.

20:44 0,59

(+0,11) 3,3%

(+0,5%p.) 0,20

(+0,07) 6,2%

(+1,8%p.) Schwarzes Gold 29.12.

22:32 2,27

(+0,33) 12,8%

(+1,3%p.) 0,27

(+0,07) 6,8%

(+1,6%p.) Inspector Barnaby 29.12.

23:13 0,98

(+0,09) 9,0%

(+0,5%p.) 0,09

(+0,04) 3,3%

(+1,5%p.) Inspector Barnaby 29.12.

20:15 1,26

(+0,08) 5,1%

(+0,2%p.) 0,17

(+0,07) 3,9%

(+1,5%p.) Tatort: Das jüngste Geißlein 04.01.

21:44 0,52

(+0,11) 2,6%

(+0,5%p.) 0,15

(+0,06) 3,8%

(+1,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 29.12.-04.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;