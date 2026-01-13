© RTL

Im weiteren Verlauf des Abends konnte RTLup die Quoten dann aber noch spürbar steigern. Schon die erste Folge von "Hinter Gittern" verbesserte sich schlagartig auf 2,8 Prozent, danach ging es auf 5,6 Prozent hinauf. Und auch die drei weiteren Folgen der Knastserie steigerten sich kontinuierlich, tief in der Nacht lag RTLup schließlich bei herausragenden 13,1 Prozent Marktanteil.

Aber auch in der Daytime kann der Spartenkanal auf viele Erfolge zurückblicken. "Der Blaulicht-Report" und "Das Familiengericht" lagen am Vormittag bzw. zur Mittagszeit zeitweise bei zweistelligen Marktanteilen. Auch am Nachmittag erzielten die Formate teilweise mehr als 8 Prozent in der klassischen Zielgruppe. "Das Strafgericht" präsentierte sich am Vorabend dann zwar schwächer, konnte zu Beginn mit 3,3 Prozent aber ebenfalls überzeugen.

Kabel Eins und RTLzwei konnten da nur wenig entgegensetzen. Bei RTLzwei liefen zur besten Sendezeit zwei Spezial-Ausgaben der "Geissens". Und nachdem es in der zurückliegenden Woche damit noch sehr gut lief, musste man nun kleinere Brötchen backen. Die Folgen wurden von 320.000 bzw. 380.000 Personen gesehen, das waren fast halb so viele wie beim Überfall-Spezial vor sieben Tagen. Die Marktanteile lagen jetzt bei überschaubaren 4,2 und 4,3 Prozent. Im weiteren Verlauf des Abends sah es dann richtig schlecht aus: "Davina & Shania - We Love Monaco" erzielte weniger als 3 Prozent und "Reeperbahn privat!" lag nach Mitternacht bei nur noch 1,6 Prozent.

Kabel Eins schlug sich im Gegensatz dazu in der Primetime gut: Den Film "The Expendables" sahen 980.000 Menschen, damit waren bei den 14- bis 49-Jährigen gute 6,4 Prozent Marktanteil drin. "Road House" lag später noch bei 4,9 Prozent. Größere Probleme hatte Kabel Eins in der Daytime: Die US-Serien erzielten teilweise nicht einmal 1,0 Prozent Marktanteil und auch die "Steel Buddies" um 16 Uhr waren angesichts von 1,3 Prozent ziemlich schwach unterwegs. Am Vorabend schwächelte zudem "Mein Lokal, Dein Lokal" mit nur 2,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;