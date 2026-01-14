Blickt man auf die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, dann gab es am Dienstagabend keinen Weg vorbei an "TV Total". 450.000 Menschen in diesem Alter sahen sich die neueste Ausgabe der Comedyshow mit Sebastian Pufpaff an, die Gesamtreichweite lag bei 1,01 Millionen. In der Zielgruppe konnte man sich in Unterföhring über sehr gute 11,1 Prozent Marktanteil freuen. Doch schon der "TV Total Stand-up Club" fiel im Anschluss auf nur noch 7,2 Prozent zurück, weniger als eine halbe Million Menschen blieben dran.

Gut lief es in der Primetime auch für Vox: "Hot oder Schrott" unterhielt 910.000 Menschen und generierte so 8,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Eine weitere Ausgabe der Sendung steigerte sich später sogar noch auf 9,3 Prozent. Und weil auch das Nachmittagsprogramm sowie der Vorabend hervorragend performten, "Das perfekte Dinner" lag bei 10,7 Prozent, ist Vox am Dienstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,4 Prozent der erfolgreichste Sender bei den 14- bis 49-Jährigen gewesen.

Etwas zwiegespalten dürfte das Fazit bei Sat.1 ausfallen, wo sich in der Primetime die US-Serien "Navy CIS" & Co. zurückmeldeten. Die genannte Serie erreichte dann auch 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Sowohl in der klassischen als auch in der erweiterten Zielgruppe lief es angesichts von 4,3 Prozent Marktanteil aber ziemlich mau. "Navy CIS: Origins" fiel später noch auf 2,6 und 3,4 Prozent zurück. Die "FBI"-Serien holten im weiteren Verlauf des Abends nur 3,6 und 4,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Und weil in der Bundesliga aktuell englische Wochen herrschen, lief es für Sky am Dienstag richtig gut - das hat bei einigen anderen Sendern wohl auf die Quote gedrückt. Das Spiel zwischen Stuttgart und Frankfurt wurde von 570.000 Fans gesehen und erreichte am Vorabend so 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Einzelspiele in der Primetime, also Dortmund gegen Bremen und Mainz gegen Heidenheim, verzeichneten 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,0 Prozent.

Überhaupt war der Dienstag ein guter Tag für die Spartensender: Mit Sat.1 Gold, ProSieben Maxx, Welt, Nitro, ntv, DMAX und ZDFinfo schafften gleich sieben kleinere Sender einen Tagesmarktanteil von mehr als 2 Prozent. RTLup war, wie schon am Montag, äußerst stark unterwegs und setzte sich mit 3,4 Prozent an die Spitze der Nischenkanäle.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;