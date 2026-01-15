Auf rund acht Millionen Abrufe brachte es "Ku'damm 77" nach Angaben des ZDF in den vergangenen Tagen im Streamingportal des Senders - ein schöner Erfolg, der allerdings erkennbar zulasten der linearen TV-Quote ging. Nach dem ohnehin schon verhaltenen Start am Montag mit 3,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ging die Reichweite am Dienstag bereits deutlich zurück. Das am Mittwoch ausgestrahlte Staffel-Finale musste nun einen neuerlichen Tiefstwert hinnehmen.

Durchschnittlich waren nur noch 2,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF mit dabei, sodass "Ku'damm 77" nur einen Marktanteil von 10,7 Prozent beim Gesamtpublikum verzeichnete. Zum Vergleich: Die Vorgänger-Staffel "Ku'damm 63" hatte vor fünf Jahren noch mehr als fünf Millionen erreicht. Diesmal reichte es linear am Mittwoch lediglich für Platz 13 - und gleich fünf andere ZDF-Sendungen waren stärker, darunter die Vorabendserie "SOKO Wismar", die von 3,55 Millionen Menschen gesehen wurde.

Deutlich geschlagen geben musste sich "Ku'damm 77" um 20:15 Uhr zudem nicht nur der Bundesliga bei RTL, sondern auch der ARD-Reihe "Die Verteidigerin" mit Andrea Sawatzki in der Hauptrolle, die mit 4,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 20,5 Prozent Marktanteil kam. Beim jungen Publikum lag der Marktanteil bei 6,9 Prozent, während "Ku'damm" nicht über 4,4 Prozent hinauskam.

Stärkster Fußball-Verfolger in der Zielgruppe war unterdessen Vox, wo die "Stern TV Reportage" über "Mehrlinge im Rampenlicht" gute 7,5 Prozent Marktanteil sowie insgesamt eine Million Menschen erreichte. Bei ProSieben erzielte der Spielfilm "Snow White and the Huntsman" hingegen bloß 5,7 Prozent, ehe "Es" am späten Abend mit 3,3 Prozent unterging. In Sat.1 erzielte die Komödie "My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen" ab 22:35 Uhr sogar völlig desolate 1,9 Prozent, nachdem sich zuvor schon "Marry Me" mit 4,5 Prozent schwer tat.

Sat.1 landete damit um 20:15 Uhr noch hinter Kabel Eins, wo "The Rock - Fels der Entscheidung" mit 4,8 Prozent Marktanteil über dem Senderschnitt landete. Bei RTLzwei wiederum erreichte die Komödie "Die etwas anderen Cops" überschaubare 3,5 Prozent. Insgesamt schalteten hier nur 300.000 Menschen ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;