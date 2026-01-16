Der Podcast mit den laut Podcast-MA meisten validen Folgen-Downloads im Dezember war "Zeit Verbrechen". Im Vergleich zum Vormonat schoss die Zahl um 157,5 Prozent auf knapp über 6,5 Millionen nach oben. Zu erklären ist das freilich mit einem Sondereffekt: Statt der regulären Veröffentlichung im Wochentakt gab's im Dezember wieder einen täglichen "Adventskalender" mit kurzen Folgen. Dass sich die Zahl der Downloads zwar deutlich erhöhte, aber nicht im gleichen Maße vervielfachte, liegt daran, dass insbesondere True-Crime-Podcasts häufig gar nicht aktuell angehört werden, sondern stattdessen auf Folgen im Archiv zugegriffen wird.

Die "Zeit" hat übrigens angekündigt, bei vielen Podcasts künftig das Archiv mit Ausnahme der drei aktuellen Episoden kostenpflichtig zu machen. Dazu gehört beispielsweise "Alles gesagt?", das im Dezember nur etwas mehr als ein Drittel seiner Downloads mit Folgen aus dem aktuellen Monat bestritten hat - man darf also gespannt sein, wie deutlich die Auswirkung auf die Reichweiten in den Podcast-MA ausfallen werden. Bei "Zeit Verbrechen" ist diese Ankündigung bislang hingegen nicht erfolgt, es scheint also ganz so, als würde man hier auf diesen Schritt erstmal verzichten.

Zurück zu den Dezember-Zahlen: Generell verzeichnet die überwiegende Zahl der Podcasts rückläufige Download-Zahlen, was sich häufig schlicht durch die Weihnachtspause erklärt, durch die vielfach weniger neue Folgen erschienen sind. Dieser Effekt führte auch dazu, dass "Mordlust", das zuletzt das Ranking angeführt hatte, auf Rang 3 hinter "Mord auf Ex" zurückfiel. "Mord auf Ex" kam allerdings auch auf vier, "Mordlust" nur auf zwei neue Episoden.

Podcasts mit den meisten validen Downloads im Dezember

Downloads

12/25 Downloads

11/25 +/- Neue Folgen

(Vormonat) Verbrechen 6.526.353 2.534.806 +157,5 % 25

(3) Mord Auf Ex 5.478.954 5.389.522 +1,7 % 4

(5) Mordlust 5.253.854 6.924.754 -24,1 % 2

(4) Was jetzt? 4.638.273 5.425.419 -14,5 % 51

(58) RONZHEIMER. 4.566.146 4.570.053 -0,1 % 29

(31) Lanz & Precht 4.155.313 4.105.697 +1,2 % 5

(4) Dick & Doof 3.893.225 4.133.136 -5,8 % 6

(10) Baywatch Berlin 3.668.381 3.758.167 -2,4 % 4

(4) Apokalypse & Filterkaffee 3.483.367 4.173.113 -16,5 % 28

(35) Die Nervigen 3.230.793 3.237.580 -0,2 % 4

(4) Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft 2.559.038 2.591.489 -1,3 % 3

(3) Geschichten aus der Geschichte 2.379.738 2.307.959 +3,1 % 5

(4) kurz informiert by heise online 2.034.906 1.937.195 +5,0 % 37

(40) Alles auf Aktien 2.000.446 2.167.655 -7,7 % 27

(26) Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen 1.972.069 2.203.659 -10,5 % 3

(3) Morning Briefing 1.898.802 2.313.778 -17,9 % 19

(22) Das Wissen 1.814.557 1.665.898 +8,9 % 33

(34) Auf den Punkt 1.448.475 1.665.740 -13,0 % 25

(30) 11KM: der tagesschau-Podcast 1.441.273 1.778.848 -19,0 % 17

(20) Zum Scheitern Verurteilt 1.276.738 --- k.V.m. 9

(0) Plot House 1.218.760 1.305.486 -6,6 % 3

(4) Stammplatz 1.218.543 1.405.469 -13,3 % 38

(42) ARD Crime Time – Der True Crime Podcast 1.216.424 1.385.155 -12,2 % 2

(5) 0630 - der News-Podcast 1.216.118 1.413.541 -14,0 % 19

(20) Mit den Waffeln einer Frau 1.194.747 1.225.495 -2,5 % 5

(5)

Die Stärke von "Mordlust" zeigt sich dann auch, wenn man auf das Ranking der Podcasts mit den meisten Downloads pro aktueller (also im gleichen Monat veröffentlichter) Episode Folge ausgeben lässt. Hier lag "Mordlust nur knapp unter der Millionen-Marke, während "Mord auf Ex" bei einem ähnlichen Anteil an Archiv-Downloads rund 532.000 Downloads pro aktueller Episode verzeichnete und damit auf Rang 3 lag. Dazwischen schob sich noch "Lanz & Precht" trotz eines leichten Rückgangs auf knapp unter 600.000.

Podcasts mit den meisten validen Downloads pro aktueller Folge

Downloads

pro aktueller Episode

12/25 +/-

Vormonat DL-Anteil

aktueller Episoden Mordlust 975.291 +16,3 % 37,1% Lanz & Precht 596.936 -8,4 % 71,8% Mord Auf Ex 532.188 +6,1 % 38,9% Baywatch Berlin 525.070 +1,8 % 57,3% Lage der Nation 304.058 +6,3 % 76,6% Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft 297.613 -0,5 % 34,9% ARD Crime Time – Der True Crime Podcast 255.386 +71,0 % 42,0% Die Nervigen 255.118 +3,1 % 31,6% Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen 253.008 -19,6 % 38,5% Plot House 236.165 +19,3 % 58,1% Verbrechen 219.561 -31,4 % 84,1% Dick & Doof 210.928 +48,5 % 32,5% Copa TS 204.423 -7,9 % 87,0% Geschichten aus der Geschichte 202.006 -10,2 % 42,4% True Love 157.801 +59,7 % 28,5% RONZHEIMER. 145.224 +5,8 % 92,2% Talk ohne Gast 139.227 +27,9 % 58,7% Alles gesagt? 114.974 -34,9 % 34,3% Apokalypse & Filterkaffee 114.913 +2,4 % 92,4% Bratwurst und Baklava 112.616 +19,8 % 46,5% Mit den Waffeln einer Frau 111.775 +0,8 % 46,8% Julia Leischik: Spurlos 110.558 -0,0 % 32,5% OK, America? 107.546 +8,3 % 89,3% Der Sophie Passmann Podcast 97.856 -5,7 % 70,4% Zum Scheitern Verurteilt 95.984 0,0 % 67,7%

Neu in der MA-Ausweisung ist im Dezember erstmals "Zum Scheitern verurteilt" mit Laura Larsson und Simon Dömer mit insgesamt 1,28 Millionen validen Downloads im Dezember - das reicht knapp für einen Top 20-Platz. Pro aktueller Episode liegt der Wert knapp unter der 100.000er Marke. Der Podcast "Tulus", der die Geschichte des Restaurants von Max Strohe und Ilona Scholl erzählt, bringt es auf in Summe knapp über einer halben Million von der Podcast-MA erfassten Downloads, pro aktueller Episode waren das etwas mehr als 82.000.

Noch ein Hinweis: Die Podcast-MA misst die Nutzung generell unabhängig von der Plattform, über die ein Podcast genutzt wird - allerdings muss der Publisher die Messung natürlich beauftragen und bezahlen. Einige der meistgehörten Podcasts des Landes tauchen daher in den Rankings nicht auf.