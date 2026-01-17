Im vergangenen Jahr hat das ZDF den Format-Kosmos rund um die "heute-show" mit weiteren Ablegern ausgebaut. Einer davon war "Next Stop Köster", das in der Winterpause der "heute-show" nun zum zweiten Mal ran durfte. Nach der Premiere mit Markus Söder blieb Fabian Köster diesmal mit Lars Klingbeil im Aufzug stecken. Aus Quotensicht lief es diesmal sogar noch ein ganzes Stück besser.

So sahen sich diesmal 2,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung an. Der Vergleich der absoluten Reichweite mit der im Sommer ausgestrahlten Söder-Sendung, die (ohne zeitversetzte Nutzung) 1,74 Millionen Leute verfolgt hatten, mag aufgrund der im Winter deutlich höheren allgemeinen TV-Nutzung hinken, doch auch die Marktanteile waren diesmal merklich besser: Für 13,5 Prozent reichte es beim Gesamtpublikum, 16,1 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, 14,7 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen. Die Premiere hatte (ohne zeitversetzte Nutzung) damals 11,6 (ab 3) bzw. 11,7 Prozent (14-49) Marktanteil erzielt.

Im Anschluss wiederholte das ZDF dann nochmal "heute-show extra - Das Quiz" aus dem Sommer und schaffte es, die Marktanteile vor allem beim jungen Publikum weiterhin hoch zu halten: 14,0 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht, insgesamt blieben trotz Wiederholung 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran.

Zum Start in den Abend gab es beim ZDF bereits ein Jubiläum zu feiern: Von der Krimiserie "Die Chefin" lief die 100. Folge. Standesgemäß holte "Die Chefin" den Tagessieg - einen Jubiläumsbonus gab's aber nicht. Im Gegenteil: Die Gesamt-Reichweite fiel mit 5,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar um 650.000 niedriger aus als in der Vorwoche. Der Marktanteil sank allerdings nur leicht auf 22,2 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen ging's sogar nach oben auf 10,0 Prozent. Im Anschluss daran ermittelte die "SOKO Leipzig" vor 4,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, was 18,4 Prozent Marktanteil entsprach.

Das Erste hatte zwar das Nachsehen, kann mit seinem Film "Ein Taxi für zwei" aber ebenfalls sehr zufrieden sein. 3,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bescherten dem Film einem Marktanteil von 17,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 9,2 Prozent Marktanteil gut, bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es für 11,6 Prozent. Nach den "Tagesthemen", die 2,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten, schlug sich selbst eine Wiederholung von "Morden im Norden" noch wacker: 2,06 Millionen Krimi-Fans sahen zu, was 11,8 Prozent Marktanteil entsprach. Die "Sportschau" am späten Abend musste sich dann allerdings mit einem einstelligen Marktanteil von 9,6 Prozent zufriedengeben. 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der Erfolg mit 5,8 Prozent Marktanteil ziemlich überschaubar.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;