Das Erste hat mit der Handball-EM am Samstag hervorragende Quoten eingefahren und sich den Primetime-Sieg gesichert (DWDL.de berichtete). Über den ganzen Tag hinweg ist jedoch das ZDF nicht zu schlagen gewesen, die Mainzer erzielten einen Tagesmarktanteil in Höhe von 16,8 Prozent und lagen so auch deutlich vor dem Ersten, das auf 13,3 Prozent kam. Geschafft hat man das mit einer großen Konstanz: Sowohl im Tagesprogramm als auch in der Primetime hielt das ZDF die Quoten hoch.

Um 20:15 Uhr schickte man einen neuen "Helen Dorn"-Krimi auf Sendung, dieser unterhielt 4,80 Millionen Menschen und generierte so starke 20,2 Prozent Marktanteil. "Der Staatsanwalt" kam später noch auf 3,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 16,9 Prozent. In der Daytime punkteten die Mainzer mit zahlreichen Wintersport-Übertragungen: Beim Biathlon-Sprint der Herren sahen am Nachmittag mehr als 3 Millionen Menschen zu, der Marktanteil lag bei 31,5 Prozent. Aber auch Eishockey, Abfahrt, Nordische Kombination oder auch Bob und Langlauf verzeichneten starke Quoten.

Während die Krimis im Abendprogramm beim jungen Publikum nur durchwachsen liefen, drehten die Wintersport-Übertragungen in der Daytime merklich auf. Teilweise waren mehr als 20 Prozent Marktanteil in der Altersklasse 14-49 drin. Dadurch kam das ZDF in dieser Zuschauergruppe auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 8,4 Prozent - nur Das Erste war dank der Handball-EM noch stärker.

Die Privatsender hatten das Nachsehen - und waren teilweise richtig schwach unterwegs. ProSieben und Vox lagen etwa nur bei 4,8 und 4,7 Prozent. Auch in der Primetime lief es für beide Sender richtig schlecht: "Die Bourne Verschwörung" kam bei ProSieben zwar noch immerhin auf 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Zielgruppe waren damit jedoch nur 5,0 Prozent drin. "Snake Eyes: G.I. Joe Origins" kam bei Vox zur gleichen Zeit auf nur 4,0 Prozent, die Reichweite dieses Films lag bei 600.000.

Besser lief es für RTLzwei, das sich über einen recht guten Tagesmarktanteil in Höhe von 5,5 Prozent freuen konnte. Geholfen haben unter anderem die "Wollnys", die angesichts ihres Jubiläums die gesamte Daytime für sich einnahmen. Und auch wenn die Quoten am Vorabend deutlich zurückgingen und im roten Bereich lagen: Teilweise waren eben auch mehr als 8 Prozent drin. Richtig gut lief es dann aber nach 20:15 Uhr: "Ocean's Twelve" unterhielt 580.000 Menschen, das entsprach 5,2 Prozent beim jungen Publikum. "Ocean's Eleven" steigerte sich danach auf 9,3 Prozent.

Sat.1 brachte mit "Der König der Löwen" zur besten Sendezeit exakt 1 Million Menschen zum Einschalten. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag im grünen Bereich, 7,3 Prozent wurden gemessen. "Fack ju Göhte 2" gab danach aber auf nur noch 5,9 Prozent nach. Und bis auf das "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Samstag" (10,3 Prozent) lief für den Sender ansonsten nicht viel zusammen, so erzielte auch Sat.1 nur einen überschaubaren Tagesmarktanteil in Höhe von 5,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;