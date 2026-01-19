Der neue Stuttgarter "Tatort: Ex-It" hat am Sonntag erwartungsgemäß den Tagessieg eingefahren. Nachdem die "Tagesschau" im Ersten von 7,40 Millionen Menschen gesehen wurde, steigerte sich die Krimireihe um 20:15 Uhr auf 8,70 Millionen. Der Marktanteil belief sich beim Gesamtpublikum auf herausragende 32,0 Prozent und fiel auch beim jungen Publikum hoch aus: Dort sorgten 1,43 Millionen 14- bis 49-Jährige für 25,8 Prozent - auch das reichte für die Spitzenposition.

Allerdings war auch abseits des "Tatort" Platz für gute Quoten. Das bewies allen voran das ZDF, wo sich Simone Thomalla mit der neuen "Frühling"-Staffel zurückmeldete. Mit 5,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte der 90-Minüter einen starken Marktanteil von 19,4 Prozent, ehe das "heute-journal" im Anschluss noch 4,98 Millionen Personen vor dem Fernseher hielt und den Marktanteil auf 22,4 Prozent trieb. "Caren Miosga" war im Ersten zwar ebenfalls erfolgreich, musste sich ab 21:45 Uhr im Ersten aber mit 3,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 16,2 Prozent Marktanteil hinter den ZDF-Nachrichten einordnen.

Besonders bemerkenswert: Bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte "Frühling" um 20:15 Uhr mit 11,0 Prozent Marktanteil sogar einen neuen Allzeit-Bestwert. Als stärkster "Tatort"-Verfolger ging hier allerdings Sat.1 hervor, das mit der Komödie "Fack ju Göhte 3" auf 670.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 13,0 Prozent kam. Insgesamt konnten sich 1,22 Millionen Menschen für die Komödie begeistern. Umso bitterer fiel der anschließende Absturz aus: Mit dem Spielfilm "Wochenendrebellen" geriet Sat.1 am späten Abend dann doch noch unter die Räder und enttäuschte mit schwachen 5,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Umgekehrtes Bild hingegen bei ProSieben: Dort punktete "Land of Bad" ab 22:24 Uhr mit richtig guten 13,0 Prozent, nachdem "Civil War" zunächst nicht über 6,9 Prozent Marktanteil hinausgekommen war. Damit bewegte sich der Sender in der Primetime nur auf Augenhöhe mit RTLzwei, wo "Ocean's 13" im Gegenzug mit 7,2 Prozent deutlich über den Normalwerten lag.

