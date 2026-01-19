Als sich Tim Mälzer und Roland Trettl in der vorigen Woche gegenüberstanden, kam das Duell zwar nicht an die Quoten von "Kitchen Impossible" heran, doch mit immerhin 6,5 Prozent Marktanteil lief es für "Trettl und Mälzer liefern ab!" bei Vox zumindest ordentlich. Über "Güngörmüş und Oskan liefern ab!" lässt sich das nun nicht behaupten: Das Format, in dem diesmal Ali Güngörmüş und Elif Oskan um die Wette brutzelten, tat sich aus Quotensicht ziemlich schwer. Gerade einmal 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die neue Folge, darunter nur 170.000 zwischen 14 und 49 Jahren.

In der Zielgruppe lag der Marktanteil dann auch nur bei sehr überschaubaren 3,7 Prozent. Die anschließende Wiederholung von "Hot oder Schrott" konnte das Ruder am späten Abend zudem nicht mehr herumreißen: Dort, wo bis vor einer Woche noch "Prominent" lief, erreichte die Dokusoap diesmal nur einen Marktanteil von 3,4 Prozent. Immerhin: Am Vorabend konnte sich Vox auf seine Formate verlassen: Dort erreichte "Auto Mobil" zunächst überzeugende 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe sich "Ab in die Ruine!" auf 10,2 Prozent steigerte. In beiden Fällen waren insgesamt jeweils 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.

Auch bei Kabel Eins begann die Primetime derweil mit desolaten Quoten: Dort gab es für "Die größten Geheimnisse der Welt" mit einem Marktanteil von 2,4 Prozent einen neuen Allzeit-Tiefstwert. Umso besser lief es im weiteren Verlauf des Abends hingegen für "Abenteuer Leben am Sonntag", das sich trotz des schwachen Vorprogramms noch auf einen guten Marktanteil von 6,2 Prozent steigerte, ehe die "Steel Buddies" nach Mitternacht gar für stolze 11,0 Prozent sorgten.

Unter den Spartensendern erwischte ZDFneo einen gebrauchten Abend: Dort erreichte die neue Serie "Take the Money and Run" zunächst nur 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe eine weitere Folge auf 70.000 zurückfiel. Auch "Böhmi brutzelt mit Bill und Tom Kaulitz" konnte das Ruder nicht mehr herumreißen und enttäuschte mit lediglich 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei One zogen die Quoten ab 21:45 Uhr hingegen umso stärker an - dank des "Tatorts", der trotz erfolgreicher Ausstrahlung im Ersten hier noch einmal 700.000 Personen unterhielt. Beim Gesamtpublikum reichte das für sehr gute 3,8 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;