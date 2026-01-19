Bevor am Freitag das Dschungelcamp wieder seine Pforten öffnet, programmierte RTL am Sonntag erstmals eine "Warm-Up-Show" zur Einstimmung am Vorabend. Das ganz große Dschungelfieber konnte der Privatsender damit letztlich aber noch nicht entfachen, denn ab 19:05 Uhr schalteten im Schnitt nur 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 9,8 Prozent, während es in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen für 9,1 Prozent reichte. Beides sind ordentliche, aber eben auch keine überragenden Werte.

Im Vorfeld hatte "RTL aktuell" noch mit Werten um 16 Prozent in beiden Zielgruppen überzeugt und insgesamt 2,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Damit gingen die Nachrichten am Sonntag als mit Abstand meistgesehene RTL-Sendung hervor. In der Primetime blieb der Sender hingegen durchweg unter der Millionen-Marke: Der NFL-Countdown erreichte zunächst 680.000 Menschen, ehe das Playoff-Spiel zwischen den Houston Texans und den New England Patriots im ersten Quarter von 840.000 gesehen wurde - im weiteren Verlauf des Abends ging die Reichweite sogar noch zurück.

Mit Blick auf die klassische Zielgruppe kann man in Köln gleichwohl zufrieden sein, denn nachdem die Vorberichterstattung zunächst mit 6,9 Prozent Marktanteil enttäuschte, lagen die Quoten ab 21:45 Uhr schließlich im zweistelligen Bereich. Bis zu 15,5 Prozent erzielte RTL mit dem NFL-Spiel. Die zweite Begegnung kam in der Nacht hingegen nur noch auf Werte zwischen 8,8 und 10,2 Prozent, nachdem in Nacht zuvor ein weiteres Playoff-Spiel noch für bis zu 20,3 Prozent gesorgt hatte.

Etwas verhalten fielen am frühen Nachmittag zudem die Quoten der Zweitliga-Konferenz aus, die RTL parallel zu Sky übertrug. Nachdem der Vorlauf zunächst gerade einmal 3,5 Prozent Marktanteil schaffte, erreichte die erste Hälfte 7,7 Prozent in der Zielgruppe. Erst mit der zweiten Hälfte lief es mit 9,4 Prozent aber ordentlich. Zu diesem Zeitpunkt waren im Schnitt immerhin 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei RTL mit dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;