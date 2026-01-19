Ähnlich wie die "heute-show" gehört "Extra 3" im Ranking der Sendungen, die durch die endgültige Gewichtung der TV-Quoten am meisten profitieren, häufig zu den großen Gewinnern. So war es auch mit der Folge in der ersten vollen Januar-Woche. Die Ausgabe vom 8. Januar legte nachträglich noch um 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, größer fiel der Nachschlag bei "Extra 3" noch nie aus. Nicht mit eingerechnet sind wie immer solche Menschen, die die Folge in der ARD-Mediathek gesehen haben.

Alleine linear und zeitversetzt kam "Extra 3" Anfang Januar auf 2,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum wurde jetzt noch um 2,6 Prozentpunkte auf 13,7 Prozent nach oben korrigiert. Bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern war das Plus noch größer: Hier steht das Format nach der endgültigen Gewichtung bei 11,7 Prozent (+4,1 Prozent). Nur eine Handvoll Ausgaben der Satire-Sendung erreichten in der Vergangenheit bei den 14- bis 49-Jährigen einen höheren Nachschlag.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA In ewiger Freundschaft - Ein Taunuskrimi 05.01.

20:15 4,54

(+0,61) 17,0%

(+1,4%p.) 0,21

(+0,07) 4,6%

(+1,4%p.) extra 3 08.01.

22:54 2,01

(+0,51) 13,7%

(+2,6%p.) 0,31

(+0,13) 11,7%

(+4,1%p.) Inspector Barnaby 11.01.

22:15 3,06

(+0,39) 19,5%

(+1,3%p.) 0,17

(+0,03) 5,6%

(+0,6%p.) Marie Brand und die verlorenen Kinder 07.01.

20:14 7,08

(+0,35) 27,5%

(+0,4%p.) 0,42

(+0,02) 9,0%

(+0,1%p.) heute-show spezial 09.01.

23:14 2,15

(+0,33) 13,7%

(+1,4%p.) 0,41

(+0,08) 12,9%

(+1,6%p.) Morden im Norden - Weil du böse bist 05.01.

20:15 6,15

(+0,32) 23,0%

(-0,1%p.) 0,59

(+0,02) 12,7%

(-0,3%p.) Ein starkes Team - Das letzte Opfer 10.01.

20:15 7,34

(+0,32) 29,9%

(+0,2%p.) 0,37

(+0,04) 9,5%

(+0,5%p.) Tatort: Die Schöpfung 11.01.

20:15 9,71

(+0,26) 34,4%

(-0,3%p.) 1,42

(+0,07) 25,0%

(-0,0%p.) In ewiger Freundschaft - Ein Taunuskrimi 06.01.

20:15 4,62

(+0,26) 18,5%

(+0,3%p.) 0,22

(+0,03) 5,0%

(+0,5%p.) Nord bei Nordost - Jagd in die Vergangenheit 08.01.

20:17 6,10

(+0,20) 23,3%

(-0,3%p.) 0,39

(+0,02) 8,4%

(+0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 05.01.-11.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Auch das "heute-show spezial" vom 9. Januar findet sich im Ranking wieder, war aber längst nicht so stark wie das Original. Während Oliver Welke nachträglich nicht selten auf zusätzlich eine Million zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer kommt, war für das Spezial ("Probleme, die wir auch 2026 nicht lösen werden") eine zusätzliche Reichweite in Höhe von 330.000 drin. Insgesamt haben also 2,15 Millionen Menschen zugesehen.

Von der endgültigen Gewichtung profitiert hat auch der zweiteilige "Taunuskrimi" des ZDF - und hier vor allem der erste Teil. Teil zwei war linear ohnehin stärker gelaufen und kam nun noch auf zusätzlich 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der erste Teil legte jetzt noch um 610.000 Menschen zu. In der Endabrechnung liegen beide Teile nun fast gleichauf, 4,54 und 4,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten die zwei Filme ein.

Auffallend ist: Die öffentlich-rechtlichen Sender haben überproportional stark von der endgültigen Gewichtung profitiert. Bei RTL lag das Plus von vier der fünf "Wer wird Millionär?"-Folgen bei rund 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Finale der 3-Millionen-Woche legte nachträglich noch um 160.000 zu und kratzte an der Reichweitenmarke von 4 Millionen - mit 3,94 Millionen blieb Günther Jauch letztlich knapp darunter.

Durchaus relevant fiel das Plus bei der "Landarztpraxis" in Sat.1 auf. In der ersten Woche der neuen Staffel kamen zeitversetzt noch rund 90.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer pro Folge hinzu, das sind weit mehr als 10 Prozent der ursprünglich ausgewiesenen Reichweite. Beim jungen Publikum ging es um teils 1,6 Prozentpunkte nach oben, dennoch blieben alle fünf Folgen der ersten Woche bei weniger als 6 Prozent Marktanteil hängen. Auch endgültig gewichtet waren teils nur etwas mehr als 3 Prozent drin. Von einem durchschlagenden Erfolg ist die Serie damit weit entfernt.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA extra 3 08.01.

22:54 2,01

(+0,51) 13,7%

(+2,6%p.) 0,31

(+0,13) 11,7%

(+4,1%p.) Inspector Barnaby 05.01.

23:13 1,09

(+0,17) 10,2%

(+1,2%p.) 0,11

(+0,07) 4,6%

(+2,9%p.) Markus Lanz 07.01.

22:57 1,44

(+0,15) 12,5%

(+0,8%p.) 0,21

(+0,05) 9,1%

(+1,6%p.) heute-show spezial 09.01.

23:14 2,15

(+0,33) 13,7%

(+1,4%p.) 0,41

(+0,08) 12,9%

(+1,6%p.) Die Landarztpraxis 05.01.

18:59 0,84

(+0,11) 4,0%

(+0,5%p.) 0,15

(+0,05) 5,0%

(+1,6%p.) The Chinese Dream - 24 h junges China: Tag mit Paintboxern 07.01.

22:13 1,97

(+0,13) 11,0%

(+0,3%p.) 0,28

(+0,07) 7,8%

(+1,5%p.) Die Landarztpraxis 07.01.

18:59 0,75

(+0,09) 3,7%

(+0,4%p.) 0,10

(+0,04) 3,6%

(+1,5%p.) Inspector Barnaby 05.01.

21:44 1,39

(+0,09) 7,2%

(+0,3%p.) 0,12

(+0,06) 3,2%

(+1,4%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 08.01.

18:48 2,18

(+0,15) 10,6%

(+0,5%p.) 0,23

(+0,05) 7,9%

(+1,4%p.) In ewiger Freundschaft - Ein Taunuskrimi 05.01.

20:15 4,54

(+0,61) 17,0%

(+1,4%p.) 0,21

(+0,07) 4,6%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 05.01.-11.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;