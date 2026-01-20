Im Streaming-Ranking der Programmmarken lagen auch in der Kalenderwoche wieder mehrere Nachrichten-Formate an der Spitze. Dabei wäre "ZDFheute" mit einem Rekordwert von 1,837 Millionen im Streaming erreichten Personen um ein Haar sogar an der "Tagesschau" vorbeigezogen. Die ARD-Nachrichten landeten mit einer Streaming-Nettoreichweite von 1,982 Millionen Menschen erneut auf dem ersten Platz. Ebenfalls auf dem Treppchen: Die "ntv Nachrichten" mit 1,673 Millionen Personen.

Stärkstes fiktionales Format - noch vor dem "Tatort" - war der "Bergdoktor". Mit einer Nettoreichweite von 1,421 Millionen Personen konnte sich die ZDF-Serie im Vergleich zur Vorwoche fast verdoppeln. Mit dem "Taunuskrimi", "Marie Brand", den "Rosenheim-Cops", "Ein starkes Team" und "Ku'damm 77" schafften zudem noch fünf weitere Fiction-Marken des ZDF den Sprung in die Top 20 der Streaming-Programmmarken.

Als stärkste Prime-Video-Serie positionierte sich unterdessen erneut "Fallout". In der zweiten Kalenderwoche lag die Serie mit einer Nettoreichweite von 1,301 Millionen im Streaming erreichten Menschen auf dem siebten Rang und war damit sogar wieder stärker als in der Vorwoche. Gemessen daran fiel das Interesse am "Dinner for One"-Sequel "Miss Sophie - Same Procedure As Every Year" eher verhalten aus: Hier belief sich die Nettoreichweite auf 393.000 Personen, nachdem es die Serie in der Vorwoche - trotz Silvester - nicht in die Top 5 von Prime Video schaffte.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 2 (5.1.-11.1.)



Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only Tagesschau ARD 1,982 ZDFheute ZDF 1,837 ntv Nachrichten RTL 1,673 Sportschau ARD 1,649 Der Bergdoktor ZDF 1,421 Tatort ARD 1,317 Fallout Amazon 1,301 Temptation Island V.I.P. RTL 1,258 Bundesliga DAZN 1,120 Welt News Axel Springer 1,072 Taunuskrimi ZDF 0,945 Gute Zeiten, schlechte Zeiten RTL 0,731 Make Love, Fake Love RTL 0,661 ZDFinfo Doku ZDF 0,587 Marie Brand ZDF 0,563 Bachelor in Paradise RTL 0,515 Die Rosenheim-Cops ZDF 0,513 Forsthaus Rampensau Germany Joyn 0,498 Ein starkes Team ZDF 0,479 Ku'damm ZDF 0,470

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; 05.01.2026-11.01.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 16969 vom 19.01.2026

Unter den Realityshows stach indes "Temptation Island V.I.P." hervor, das bei RTL+ mit 1,258 Millionen Menschen im Streaming ebenso einen Nettoreichweiten-Rekord verbuchte wie "Bachelor in Paradise", das mit knapp über einen halben Million aber deutlich dahinter rangierte. Einen Streaming-Rekord gab's auch für "Wer wird Millionär?", das mit der "3-Millionen-Euro-Woche" immerhin auf eine Nettoreichweite von 246.000 Personen kam. Bemerkenswert: Nach "Total Video" war das Quiz mit über 22 Millionen erreichten Menschen außerdem die mit Abstand stärkste RTL-Marke der Kalenderwoche.

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wieviele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.