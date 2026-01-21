Sat.1 hat die dritte Staffel von "Hast du Töne?" angekündigt - und setzt dabei auf eine deutlich frühere TV-Rückkehr als zuletzt. Nachdem die ersten beiden Staffeln der Neuauflage in den vergangenen Jahren noch im Sommer zu sehen waren, geht's nun schon im Frühjahr weiter. Konkret melden sich Moderator Matthias Opdenhövel und die Band Tönlein Brillant ab dem 19. Februar mit dem Musik-Quiz zurück.

Geplant sind sechs neue Folgen, die wieder auf dem bewährten Sendeplatz am Donnerstagabend um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden sollen. Dort löst "Hast du Töne?" das derzeit laufende "1% Quiz" mit Jörg Pilawa ab.

Neu sind derweil auch die Teamkapitäne: Moderator Oliver Geissen und Musiker Sasha lösen Rick Kavanian und Riccardo Simonetti ab; einzig Schauspielerin Caroline Frier, bekannt unter anderem aus der Sat.1-"Landarztpraxis", bleibt wie im Vorjahr gesetzt. Sie spielen in jeder Ausgabe jeweils mit einem Promi-Gast. Mit dabei sind diesmal Alexander Kumptner, Lucas Gregorowicz, Meltem Kaptan, Sandy Mölling, Luca Hänni, Isabell Varell, Enie van de Meiklokjes, Tom Beck, Panagiota Petridou, Janin Ullmann, Noah Becker, Mandy Capristo, Angelina Kirsch, Pasquale Aleardi, Andrea Kiewe, Laura Karasek, Pascal Hens und Sarah Engels. Sie alle spielen in neun Spielrunden für ihren Zuschauerblock, der bis zu 30.000 Euro gewinnen kann.

Produziert wird "Hast du Töne?" wieder von Banijay Productions Germany. Die ersten beiden Staffeln des Formats hatten zuletzt im Schnitt Marktanteile um acht Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt und waren damit ein solider Erfolg für Sat.1.

