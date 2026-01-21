Zwei Mal im Jahr veröffentlicht Netflix umfangreiche Nutzungszahlen zu seinen Inhalten, den sogenannten "What we watched"-Report und zeigt sich damit im Vergleich zur Konkurrenz bemerkenswert transparent, über wenige Top-Listen hinaus. Am Dienstagabend wurden die Zahlen fürs 2. Halbjahr 2025 veröffentlicht. Angeführt wird das Halbjahres-Ranking im Serien-Bereich von der zweiten "Wednesday"-Staffel, die es zwischen Juli und Dezember auf 123,9 Millionen Views brachte. Dahinter folgen dann schon mit etwas Abstand "Stranger Things 5" (93,5 Mio. Views) und "Untamed" (92,8 Millionen Views).

Weil so viele unterschiedliche Währungen in Umlauf sind hier nochmal kurz zur Erklärung: Netflix teilt für die Angabe der "Views" die Zahl der gestreamten Stunden durch die komplette Laufzeit einer Staffel oder eines Films und nähert sich damit in etwa der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie von den klassischen TV-Quoten kennt - wobei in den Netflix-Zahlen das sogenannte Co-Viewing nicht berücksichtigt ist. Wenn man also beispielsweise zu zweit vor dem Fernseher sitzt, dann wird man - anders als bei den klassischen TV-Quoten - trotzdem nur als ein View gezählt. Die Zahl der Views sagt also, wie viele Haushalte im rechnerischen Schnitt die gesamte Staffel von Anfang bis zum Ende gesehen haben. Die Daten beziehen sich dabei immer exakt auf diese sechs Monate - Serien, die am Anfang eines Halbjahres starten, haben also in der Hitliste einen Vorteil gegenüber jenen, die erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Und diese starren Zeitgrenzen zum Halbjahr sorgen diesmal wirklich für erhebliche Verzerrungen - denn die dritte "Squid Game"-Staffel wurde am 27. Juni veröffentlicht, wodurch sich die Nutzung also stark auf die beiden Halbjahre verteilte. Und bei "Stranger Things 5" kam die finale Folge erst an Silvester - bzw. durch die Zeitverschiebung hierzulande sogar erst Anfang 2026. Betrachtet man das Gesamt-Jahr, dann liegt die dritte "Squid Game"-Staffel mit 150,5 Millionen Views vor der zweiten "Wednesday"-Staffel, die Ende 2024 veröffentlichte zweite Staffel brachte es auf 134,4 Millionen Views im Jahr 2025 - nimmt man aber auch die Nutzung in den letzten Tagen 2024 noch dazu, dann steigt die Zahl der Views für Staffel 2 auf 221,4 Millionen. Dahinter blieb die finale Staffel dann doch ziemlich deutlich zurück - und es ist auch nicht anzunehmen, dass das noch aufgeholt wird. Meistgesehene Serie im Gesamtjahr 2025 war aber keines der großen Netflix-Franchises, sodnern "Adolescence" mit in Summe 164,9 Millionen Views.

Serielle Inhalte mit den meisten Views im Jahr 2025

Titel Views

2025 Veröffentlichung Adolescence 164,9 Mio. 13.03.2025 Squid Game (Staffel 3) 150,5 Mio. 27.06.2025 Squid Game (Staffel 2) 134,4 Mio. 26.12.2024 Wednesday (Staffel 2) 123,9 Mio. 06.08.2025 Ms. Rachel (Staffel 1) 100,2 Mio. k.A. Stranger Things (Staffel 5) 93,5 Mio. 26.11.2025 Untamed (Staffel 1) 92,8 Mio. 17.07.2025 Stranger Things (Staffel 1) 70,9 Mio. 15.07.2016 Zero Day 70,6 Mio. 20.02.2025 Sirens 69,7 Mio. 22.05.2025

Quelle: Netflix-Report "What we watched"

Deutsche Serien im 2. Halbjahr 2025 Mangelware

Deutsche Serien waren im 2. Halbjahr 2025 bei Netflix rar gesät, als größere fiktionale Produktion gab es nur die Comedyserie "Alphamännchen". Da es sich um die Adaption einer spanischen Vorlage handelt und Comedy ohnehin schwerer zu exportieren ist, blieb die Zahl der Views mit 2,9 Millionen dann auch vergleichsweise überschaubar. Die deutschen Netflix-Serien mit den meisten Views im 2. Halbjahr waren stattdessen ältere Produktionen: Die erste Staffel der "Kaiserin" (4,2 Mio.), "Liebes Kind" (3,8 Mio.) und die zweite Staffel der "Kaiserin" (3,7 Mio.). Auch die erste "Dark"-Staffel (aus dem Jahr 2017!) fand wieder über drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Aufs Gesamtjahr 2025 gesehen war es die im Februar veröffentlichte Serie "Cassandra", die mit 42,3 Millionen Views zum weltweiten Hit avancierte. Die im Frühjahr veröffentlichte vierte Staffel von "How to sell drugs online (fast)" verzeichnete im Jahr 2025 7,6 Millionen Views, die zweite Staffel von "Totenfrau" blieb mit 7,5 Millionen Views meilenweit hinter dem Erfolg der ersten Staffel zurück.

Zwischenzeitlich in die deutsche Top 10 eingestiegen war mit "Almania" auch die ARD-Serie mit Phil Laude, die Netflix zweitverwertet hat. Die erste Staffel brachte es letztlich im 2. Halbjahr auf 900.000 Views.

Serielle Inhalte aus DACH-Region im Jahr 2025

Titel Views

2025 Views

2/25 Views

seit 1/23 VÖ Cassandra 42,3 Mio. 3,0 Mio. 42,3 Mio. 06.02.2025 Die Kaiserin (Staffel 2) 11,2 Mio. 3,7 Mio. 30,4 Mio. 22.11.2024 Die Kaiserin (Staffel 1) 10,6 Mio. 4,2 Mio. 45,1 Mio.* 29.09.2022 Liebes Kind 8,2 Mio. 3,8 Mio. 82,3 Mio. 07.09.2023 How to sell drugs online (fast) (Staffel 4) 7,6 Mio. 1,2 Mio. 7,6 Mio. 08.04.2025 Totenfrau (Staffel 2) 7,5 Mio. 1,1 Mio. 7,5 Mio. 19.03.2025 Totenfrau (Staffel 1) 7,3 Mio. 1,4 Mio. 32,2 Mio.* 15.11.2022 Dark (Staffel 1) 6,0 Mio. 3,1 Mio. 11,7 Mio.* 01.12.2017 Achtsam Morden 5,7 Mio. 1,9 Mio. 20,1 Mio. 31.10.2024 How to sell drugs online (fast) (Staffel 1) 5,6 Mio. 1,7 Mio. 10,6 Mio.* 31.05.2019 Love is Blind: Germany (Staffel 1) 5,5 Mio. 0,5 Mio. 5,5 Mio. 03.01.2025

Quelle: Netflix-Report "What we watched"; Berechnung: DWDL.de

*veröffentlicht schon vor Januar 2023 - Abrufzahlen daher nicht vollständig

Reality: "Love is blind" und "Too hot to handle" vor "Kaulitz & Kaulitz"

Die meistgesehene deutsche Reality-Produktion von Netflix war im vergangenen Jahr "Love is Blind: Germany", das gerade in die zweite Staffel gestartet ist. Die erste Staffel verzeichnete im vergangenen Jahr 5,5 Millionen Views - so viele haben sich also die komplette Staffel im Schnitt angeschaut. "Love is Blind: Germany" war damit deutlich erfolgreicher als die zweite Staffel von "Too hot to handle: Germany", die es im Jahr 2025 auf 3,7 Millionen Views brachte. Die zweite Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" sahen sich weltweit 3,3 Millionen Netflix-Haushalte an. Bei Staffel 1 waren es im ersten Jahr der Veröffentlichung 3,6 Millionen gewesen, inzwischen ist die Summe der Views auf fünf Millionen gestiegen.

Ein ganz starkes Jahr für deutsche Netflix-Filme

Der Netflix-Film, der 2025 alles dominiert hat, war natürlich "KPop Demon Hunters". Allein im 2. Halbjahr verzeichnete der Film stolze 481,6 Millionen Views, aufs Gesamtjahr 2025 betrachtet steigt die Zahl sogar auf 518,3 Millionen Views. Mit "Happy Gilmore 2" schaffte es im 2. Halbjahr noch ein weitere Film auf neunstellige Abrufzahlen (135,1 Mio), "Frankenstein" blieb mit 97,6 Millionen nur knapp darunter. Während es im Serien-Bereich im 2. Halbjahr wie erwähnt etwas mauer aussah, konnten im Film-Bereich aber auch mehrere deutsche Produktionen abräumen.

Der Film "Brick" von Philip Koch mit Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee verzeichnete 66,7 Millionen Views und landet damit im 2. Halbjahr in der internationalen Top 10. Der Erotik-Thriller "Fall for me" mit Svenja Jung (Regie: Sherry Hormann, Drehbuch: Stefanie Sycholt) platzierte sich mit 52,7 Millionen in den weltweiten Top 20 von Netflix. Der nach einem Drehbuch von Ipek Zübert von Buket Alakuş und Ngo The Chau inszenierte deutsch-türkische Film "She said maybe" war mit 24,6 Millionen Views ebenfalls ein schöner Erfolg.

Doch der größte deutsche Netflix-Filmhit im Jahr 2025 war "Exterritorial" von Christian Zübert, der schon im Frühjahr veröffentlicht worden war. Im zweiten Halbjahr kamen nochmal 18,1 Millionen weitere Views dazu, was die Gesamt-Zahl auf herausragene 105,6 Millionen nach oben trieb.

Hierzulande am häufigsten diskutiert wurde aber wohl ein non-fiktionaler Film: "Babo - Die Haftbefehl-Story". 7,6 Millionen Views verzeichnet dieser Film seit der Veröffentlichung Ende Oktober - eine ebenfalls ganz starke Zahl, wenn man bedenkt, dass der Film vorranging ein deutschsprachiges Publikum angesprochen hat.