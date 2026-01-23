Dass die deutschen Handballer in ihrem ersten Hauptrundenspiel bei der Europameisterschaft nicht am Abend, sondern schon um 15:30 Uhr auf der Platte stehen mussten, hat die Reichweite der Live-Übertragung erwartungsgemäß deutlich gedrückt. Sahen zuletzt fast sieben Millionen Fans zu, so waren es diesmal beim Spiel gegen Portugal nur knapp über vier Millionen - was freilich trotzdem einen großen Erfolg für die ARD darstellt.

Der Gesamt-Marktanteil belief sich am Nachmittag nämlich auf starke 34,5 Prozent und kam bei den 14- bis 49-Jährigen sogar nahe an die 40-Prozent-Marke heran. Dort sorgten 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Altersklasse letztlich für herausragende 38,8 Prozent.

Ohnehin konnten am Donnerstag lediglich zwei Sendungen eine höhere Reichweite erzielen als das Handball-Spiel: Neben der "Tagesschau", die um 20 Uhr alleine im Ersten von 5,27 Millionen Menschen gesehen wurde und zugleich beim jungen Publikum auf starke 28,0 Prozent Marktanteil kam, gelang dies nur dem "Bergdoktor". Die neue Folge der ZDF-Serie setzte sich um 20:15 Uhr mit 4,82 Millionen Personen sowie 21,3 Prozent Marktanteil klar gegen die ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" durch, von der allerdings auch nur eine Wiederholung lief. Mit 3,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war diese gleichwohl trotzdem beliebt.

Überzeugend lief es für den "Bergdoktor" auch beim jungen Publikum, wo der Marktanteil mit 10,1 Prozent erstmals in diesem Jahr zweistellig ausfiel. Erfolgreich war später auch die Talk-Schiene: So kam "Maybrit Illner" mit insgesamt 2,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 14,0 Prozent Marktanteil, ehe "Markus Lanz" sogar 19,1 Prozent erzielte. Insgesamt blieben am späten Abend im Schnitt 1,67 Millionen Personen im ZDF.

Beim Gesamtpublikum ging das ZDF dann auch am Donnerstag als Marktführer hervor - ganz ohne Handball-WM erzielte der Sender einen Marktanteil von 16,7 Prozent, während Das Erste auf 14,5 Prozent kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen wiederum hatte das ARD-Hauptprogramm die Nase vorn. Dort überzeugten nicht nur die Handballer, sondern auch die anschließenden Wintersport-Übertragungen mit deutlich zweistelligen Marktanteilen bei Jung und Alt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;