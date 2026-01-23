Kabel Eins verzeichnet am Donnerstagabend mit seiner Reportage-Reihe "Achtung Abzocke" steigende Quoten. Nachdem die neue Staffel vor zwei Wochen noch mit weniger als sechs Prozent gestartet war, sorgten 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren diesmal für richtig gute 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt erreichte die Sendung mit Peter Giesel im Schnitt 730.000 Menschen. Im Anschluss war dann auch noch die "Spiegel TV Reportage" mit einem Marktanteil von 6,9 Prozent richtig erfolgreich.

Dass der Tagesmarktanteil trotzdem nicht höher als 4,0 Prozent ausfiel, lag indes an der Daytime und am Vorabend. Während die Handball-EM am Nachmittag dafür sorgte, dass die US-Serie "Hawaii Five-0" und die Dokusoap "Steel Buddies" auf Marktanteile von nur 0,8 und 1,4 Prozent kamen, taten sich später auch "Abenteuer Leben täglich" und "Mein Lokal, Dein Lokal" mit Werten von 2,8 und 1,9 Prozent schwer. Erst mit "Achtung Kontrolle" zogen die Quoten des Senders auf bessere 4,1 Prozent an.

Deutlich besser schlug sich hingegen RTLzwei am Nachmittag: Dort steigerte sich "Hartz und herzlich" bis 18 Uhr auf sehr gute 6,3 Prozent. Genauso viel erreichte am Abend zudem eine Wiederholung von "Reeperbahn privat" in der Zielgruppe. RTLzwei bewegte sich damit um 20:15 Uhr auf Augenhöhe mit Vox, das mit dem Spielfilm "Tomb Raider" ordentliche 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Insgesamt schalteten hier im Schnitt 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Erfolgreich verlief der Abend unterdessen für den Spartensender Nitro, wo die US-Serie "S.W.A.T." den Marktanteil auf bis zu 3,0 Prozent trieb. Gefragt war daneben aber auch Sat.1 Gold - hier war es "Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich", das die Reichweiten nach oben trieb. 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier nach 21 Uhr gezählt. Ebenfalls zeitweise über eine halbe Million Menschen unterhielt zudem das von RTL Up in die Primetime beförderte "Strafgericht" mit Barbara Salesch.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;