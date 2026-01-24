Die ZDF-Krimiserie "SOKO Leipzig" feiert in diesen Tagen ihr 25-jähriges Jubiläum - und angesichts der nach wie vor starken Quoten ist wohl noch lange kein Ende in Sicht. Auch der Auftakt der zweiteiligen Jubiläumsfolge erwies sich am Freitagabend als Erfolg für den Mainzer Sender: 4,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein und sorgten damit für einen Marktanteil von 18,5 Prozent beim Gesamtpublikum.

Damit lag die "SOKO Leipzig" ebenso wie "Die Chefin" noch vor dem Dschungelcamp-Auftakt bei RTL. Um 20:15 Uhr hatten sogar 5,43 Millionen Menschen eingeschaltet und den ZDF-Marktanteil auf 21,8 Prozent getrieben. Bei den 14- bis 49-Jährigen taten sich die beiden Krimiserien gegen die "IBES"-Übermacht dagegen deutlich schwerer: Während "Die Chefin" zunächst immerhin noch 7,6 Prozent Marktanteil erzielte, tat sich die "SOKO" mit 5,4 Prozent noch ein ganzes Stück schwerer.

Dafür sorgte die "heute-show" im Anschluss noch einmal für steigende Quoten bei den Jüngeren, allen voran das "heute-show spezial", das hier für 11,4 Prozent Marktanteil sorgte. Für "heute-show extra - Das Quiz" reichte es im Anschluss dann immerhin noch für 9,7 Prozent. Insgesamt sahen nach 23 Uhr noch 1,73 Millionen Menschen den Quiz-Ableger mit Lutz van der Horst, nachdem die "Spezial"-Folge der "heute-show" zuvor von 2,30 Millionen verfolgt wurde.

Deutlich hinter ZDF und RTL positionierte sich um 20:15 Uhr unterdessen die ARD, die es mit der Reihe "Anna und ihr Untermieter" auf insgesamt 3,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte. Der Biathlon-Weltcup erreichte am Vorabend sogar eine leicht höhere Reichweite und lockte mit dem Einzel der Frauen im Schnitt 3,12 Millionen Personen zum Ersten. Die "Tagesschau" sorgte um 20:00 Uhr schließlich für den Peak und kam alleine im ARD-Hauptprogramm auf 5,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;