Trotz Handball-EM und Dschungelcamp hat sich Sat.1 am Samstagabend recht ordentlich behauptet. Möglich machte das die Free-TV-Premiere von "Die drei ??? - Erbe des Drachen", die von immerhin 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde. In der Zielgruppe sorgten 400.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren für immerhin 8,1 Prozent Marktanteil, ehe auch die Wiederholung von "Fack ju Göhte 3" im weiteren Verlauf noch auf 8,0 Prozent kam.

Für Sat.1 verlief der Abend damit ungleich besser als für ProSieben, wo mit "Das Bourne Vermächtnis" und "Iron Man 3" nur wenig zu holen war. Beide Filme enttäuschten gegen die starke Konkrurenz mit Marktanteilen von 4,0 und 5,2 Prozent in der Zielgruppe, sodass der Sender letztlich auch hinter Vox rangierte. Dort wiederum startete "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" mit 5,1 Prozent Marktanteil zwar ebenfalls mäßig in den Abend, doch "Redemption - Stunde der Vergeltung" brachte es danach auf richtig gute 9,1 Prozent. Vox erreichte nach 23 Uhr sogar mehr Menschen als um 20:15 Uhr - mit 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauern reichte es auch beim Gesamtpublikum für sehr gute 6,5 Prozent Marktanteil.

Nur eine Nebenrolle spielte indes Kabel Eins, wo sich vier Folgen von "FBI: Special Crime Unit" bei Marktanteilen zwischen 1,7 und 3,5 Prozent. bewegten. Noch schlechter performte RTLzwei, das mit dem Spielfilm "Cliffhanger - Nur die Starken überlegen" bei gerade einmal 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie desolaten 1,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen blieb.

RTLzwei musste sich damit bei den 14- bis 49-Jährigen um 20:15 Uhr unter anderem hinter DMAX und dem Disney Channel einordnen, aber auch hinter Nitro, wo das Zweitliga-Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden in beiden Hälften auf Marktanteile von 2,5 und 2,4 Prozent kam. Fast eine halbe Million Fans schalteten im Laufe des Abends ein, um die Live-Übertragung zu sehen. Gefragt, vor allem aber bei Älteren, war auch Sat.1 Gold, wo "Vera - Ein ganz spezieller Fall" von 580.000 Menschen gesehen wurde.

