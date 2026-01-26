Der neue Bremer "Tatort: Wenn man nur einen retten könnte" hat am Sonntag den Tagessieg beim Gesamtpublikum eingefahren. Durchschnittlich 7,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr im Ersten. Der Marktanteil fiel zwar erstmals seit dem Neujahrs-"Tatort" wieder unter die Marke von 30 Prozent, kann sich mit 29,4 Prozent aber freilich trotzdem sehen lassen - zumal es mit dem Dschungel diesmal nicht zuletzt durch RTL härtere Konkurrenz gab.

Bei den 14- bis 49-Jährigen musste sich der ARD-Krimi letztlich hinter "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" einsortieren, war mit 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern dieser Altersklasse sowie 20,2 Prozent Marktanteil aber trotzdem wieder stark. Als stärkster "Tatort"-Verfolger positionierte sich beim Gesamtpublikum unterdessen die "Frühling"-Reihe im ZDF, die mit 5,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fast genauso stark war wie beim Staffel-Auftakt vor einer Woche. Der Marktanteil lag bei sehr guten 19,2 Prozent, ehe das "heute-journal" danach mit 4,72 Millionen Personen sogar starke 21,8 Prozent verzeichnete.

In der Zielgruppe folgte nach "IBES" und "Tatort" erstmals länger nichts - doch ProSieben schaffte mit dem Spielfilm "Avengers: Endgame" zumindest knapp noch einen zweistelligen Marktanteil. Genau 10,0 Prozent erzielte der Blockbuster um 20:15 Uhr, nachdem "Galileo X-Plorer" am Vorabend mit 10,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sogar ganz knapp vor der "Stunde davor" des RTL-Dschungelcamps landete - ein Achtungserfolg.

Für Sat.1 verlief der Sonntagabend unterdessen ziemlich durchwachsen: Während sich die erneute Ausstrahlung von "Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt" mit 1,15 Millionen Personen sowie einem Marktanteil von 7,5 Prozent in der Zielgruppe zunächst ordentlich schlug, fiel "JGA: Jasmin. Gina. Anna." danach auf desolate 2,1 Prozent zurück. RTLzwei erzielte wiederum mit "I Feel Pretty" um 20:15 Uhr nur 3,0 Prozent, während "Die größten Geheimnisse" bei Kabel Eins gute 4,1 Prozent einfuhren. Vox setzte auf eine Wiederholung von "Kitchen Impossible" und erreichte damit immerhin noch 6,0 Prozent.

