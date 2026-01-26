Für gewöhnlich führt die "heute-show" das Quoten-Ranking der zeitversetzten Nutzung an. Das gelang nun auch dem Ableger "Next Stop Köster", das jüngst auf dem Sendeplatz der Nachrichtensatire zu sehen war, während das Original noch in der Winterpause weilt. Mit 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel der Nachschlag so hoch aus wie bei keiner anderen Sendung der Woche.

Insgesamt 2,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden auf diese Weise gezählt, darunter 710.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren. In dieser Altersgruppe gab's dabei ein besonders kräftiges Plus: Um 4,4 Prozentpunkte konnte der Marktanteil nachträglich gesteigert werden, sodass sich das ZDF nun über hervorragende 20,5 Prozent für "Next Stop Köster" freuen kann.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show extra - Next Stop Köster 16.01.

22:29 2,76

(+0,41) 15,0%

(+1,5%p.) 0,71

(+0,21) 20,5%

(+4,4%p.) Der Bergdoktor 15.01.

20:15 5,27

(+0,32) 21,7%

(+0,5%p.) 0,43

(+0,05) 9,1%

(+0,6%p.) Tatort: Ex-It 18.01.

20:15 9,01

(+0,30) 32,2%

(+0,2%p.) 1,50

(+0,07) 26,1%

(+0,3%p.) Ein Taxi für zwei 16.01.

20:15 4,17

(+0,29) 17,4%

(+0,3%p.) 0,34

(+0,02) 9,3%

(+0,1%p.) Ku'damm 77 14.01.

20:14 2,82

(+0,28) 11,5%

(+0,8%p.) 0,21

(+0,02) 4,6%

(+0,2%p.) Helen Dorn - Adrenalin 17.01.

20:15 5,06

(+0,26) 20,7%

(+0,5%p.) 0,31

(+0,03) 7,1%

(+0,4%p.) Ku'damm 77 13.01.

20:14 2,87

(+0,23) 11,6%

(+0,4%p.) 0,26

(+0,01) 6,2%

(-0,1%p.) SOKO Leipzig 16.01.

21:14 4,28

(+0,23) 18,5%

(+0,1%p.) 0,29

(+0,03) 7,7%

(+0,2%p.) Die Chefin 16.01.

20:15 5,31

(+0,23) 22,0%

(-0,2%p.) 0,37

(+0,03) 10,2%

(+0,2%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 15.01.

18:49 2,31

(+0,21) 11,9%

(+0,7%p.) 0,23

(+0,06) 9,0%

(+1,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 12.01.-18.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Damit funktionierte das Special, in dem Fabian Köster den Vizekanzler Lars Klingbeil interviewte, im Nachgang deutlich besser als "heute-show extra - Das Quiz", das im Anschluss lief. Der Quiz-Ableger mit Lutz van der Horst konnte immerhin noch 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer durch zeitversetzte Nutzung hinzugewinnen, büßte aber mit Blick aufs junge Publikum beim Marktanteil sogar noch leicht ein - um 0,6 Prozentpunkte ging es nach unten. Mit 13,4 Prozent bewegte sich aber auch das "heute-show"-Quiz noch deutlich über dem Senderschnitt.

Bemerkenswert: Mit Blick auf die Gesamt-Reichweite belegten ausschließlich öffentlich-rechtliche Formate die Top 10 im Nachschlags-Ranking, gleich sieben davon kamen vom ZDF. Darunter auch der "Bergdoktor", der mit einem nachträglichen Plus von 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauern den zweiten Rang belegte, dicht gefolgt vom "Tatort" und dem ARD-Film "Ein Taxi für zwei".

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show extra - Next Stop Köster 16.01.

22:29 2,76

(+0,41) 15,0%

(+1,5%p.) 0,71

(+0,21) 20,5%

(+4,4%p.) Inspector Barnaby 12.01.

23:13 1,10

(+0,12) 12,8%

(+0,7%p.) 0,09

(+0,06) 5,9%

(+3,5%p.) Markus Lanz 14.01.

23:21 1,53

(+0,15) 17,6%

(+1,0%p.) 0,35

(+0,06) 18,3%

(+2,2%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 15.01.

18:49 2,31

(+0,21) 11,9%

(+0,7%p.) 0,23

(+0,06) 9,0%

(+1,8%p.) Markus Lanz 13.01.

23:16 1,12

(+0,16) 12,7%

(+1,2%p.) 0,18

(+0,04) 9,8%

(+1,4%p.) Lucifer 13.01.

23:07 0,23

(+0,05) 2,2%

(+0,4%p.) 0,07

(+0,03) 3,4%

(+1,3%p.) Hartz und Herzlich - TAG FÜR TAG ROSTOCK 16.01.

18:08 0,22

(+0,03) 1,3%

(+0,2%p.) 0,09

(+0,03) 4,1%

(+1,1%p.) Watzmann ermittelt 14.01.

18:49 3,20

(+0,14) 16,2%

(+0,4%p.) 0,18

(+0,03) 6,1%

(+1,0%p.) Terra X History: Ku'damm 77 - Die Dokumentation 12.01.

21:45 2,90

(+0,14) 13,2%

(+0,3%p.) 0,17

(+0,05) 4,2%

(+1,0%p.) Notruf Hafenkante 15.01.

19:26 3,51

(+0,18) 16,3%

(+0,4%p.) 0,25

(+0,04) 7,5%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 12.01.-18.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Durch zeitversetzte Nutzung profitierte indes auch das die ZDF-Serie "Ku'damm 77", von der es immerhin zwei von drei Folgen in die Top 10 schafften. Den Sprung über die Marke von drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verfehlten die Folgen 2 und 3 letztlich allerdings trotzdem. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass "Ku'damm" im Streaming überzeugte - diese Zahlen werden in den endgültig gewichteten nicht berücksichtigt.

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;