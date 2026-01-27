Wintersport und Handball-EM haben in der dritten Kalenderwoche auch im Streaming für hohe Nutzungszahlen bei ARD und ZDF gesorgt. Auf diese Weise war die ARD-"Sportschau" die erfolgreichste Programmmarke - mit einer Nettoreichweite von 1,853 Millionen im Streaming erreichten Personen belegte sie die Spitzenposition. Das ZDF-"Sportstudio" wiederum kam mit 1,52 Millionen Menschen auf den dritten Rang. Und noch ein weiterer Sport-Inhalt konnte die Millionen-Marke knacken: Die Bundesliga bei DAZN verzeichnete eine Nettoreichweite von 1,160 Millionen Personen, das war minimal mehr als in der Vorwoche.

Stärkster fiktionaler Inhalt war erneut "Der Bergdoktor". Die erfolgreiche ZDF-Serie konnte sich einer Nettoreichweite von 1,613 Millionen erreichten Menschen binnen Wochenfrist sogar noch steigern und performt damit derzeit im Streaming stärker denn je. Damit landete der "Bergdoktor" sogar sehr deutlich vor dem "Tatort". Die ZDF-Serie "Ku'damm 77" konnte indes nach der Ausstrahlung im linearen Fernsehen auch im Streaming kräftig zulegen und kam in der dritten Kalenderwoche auf eine Nettoreichweite von 751.000 Personen - einen Platz in den Top 10 verfehlte die Produktion damit allerdings recht deutlich.

Im Reality-Bereich war unterdessen erneut "Temptation Island VIP" die stärkste Programmmarke - was sich mit dem Start von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" allerdings schon bald ändern dürfte. Richtig stark verlief außerdem der Staffel-Auftakt der "CoupleChallenge": Mit 765.000 im Streaming erreichten Personen war das Format so stark wie noch nie und positionierte sich zugleich vor "Make Love, Fake Love", das aber ebenfalls den besten Kalenderwochenwert aller Zeiten verzeichnete.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 3 (12.1.-18.1.)



Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only Sportschau ARD 1,853 Der Bergdoktor ZDF 1,613 Sportstudio Live ZDF 1,520 ZDFheute ZDF 1,483 ntv Nachrichten RTL 1,301 Tatort ARD 1,244 Tagesschau ARD 1,221 Temptation Island V.I.P. RTL 1,206 Fallout Amazon 1,160 Bundesliga DAZN 1,139 Welt News Springer 0,843 Gute Zeiten, schlechte Zeiten RTL 0,792 CoupleChallenge RTL 0,765 Ku'damm ZDF 0,751 Make Love - Fake Love RTL 0,694 Frühling ZDF 0,676 Markus Lanz ZDF 0,615 ZDFinfo Doku ZDF 0,543 Die Rosenheim-Cops ZDF 0,535 Sturm der Liebe ARD 0,516

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; 12.01.2026-18.01.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17009 vom 26.01.2026

Mit immerhin noch knapp über einer halben Million Menschen war "Forsthaus Rampensau Germany" indes das beliebteste Joyn-Format für einen Platz in den Top 10 reichte das aber ebenso wenig wie die Streaming-Nettoreichweite von 264.000 Personen, die die "Reality Backpackers" erzielten. Bei Prime Video hielt sich die US-Serie "Fallout" derweil als stärkstes Format in den Top 10, von der neuen Show "Yes or No Games" ist keine Spur.

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wieviele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.