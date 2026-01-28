Wer auf eine schlagzeilenträchtige Aufarbeitung des Falls Ofarim im RTL-Dschungelcamp gehofft hat, wurde enttäuscht. Der Musiker äußert sich bislang nicht zu seinem Lügen-Skandal. Dafür liefern im australischen Busch die erfahrenen Reality-Sternchen ab, seit Tagen schwelt schon ein Streit rund um Ariel. Am Dienstag erfolgte nun ein großer Knall im Camp, der sich bereits angedeutet hatte - und das trieb auch die Quoten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" merklich an.

4,45 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe des Dschungelcamps an, das ist die bislang höchste Reichweite der laufenden Staffel. Selbst zum Auftakt kam die Show auf etwas weniger Publikum. Zwischen Samstag und Montag lag das Format dann recht deutlich unter der 4-Millionen-Marke. Mit der jetzt erzielten Reichweite holte RTL sogar den Primetime-Sieg, nur die "Tagesschau" um 20 Uhr im Ersten hatte mehr Publikum. Schon beim Gesamtpublikum wurden hervorragende 19,1 Prozent Marktanteil gemessen.

Noch besser lief es naturgemäß in den jüngeren Zielgruppen: Bei den 14- bis 49-Jährigen sprang "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" über die 30-Prozent-Marke und lag bei 31,9 Prozent, hier lief es bislang nur für die Auftakt-Ausgabe besser, die aber auch eine deutlich längere Sendezeit hatte. In der erweiterten Zielgruppe (14-59) waren am Dienstag 29,2 Prozent drin. Hier wie da reichte es zum ungefährdeten Tagessieg.

Und auch im weiteren Verlauf des Abends hielt RTL die Quoten hoch: "Die Stunde danach" kam im Anschluss noch auf 2,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 27,8 (14-49) und 24,0 Prozent Marktanteil (14-59). Um 23:30 Uhr ging dann auch Stefan Raab erstmals mit "Die halbe Stunde nach der Stunde danach" auf Sendung - und profitierte merklich davon, dass er den Dschungel zum Thema machte. 1,08 Millionen Menschen waren mit dabei. Das war deutlich mehr Reichweite als Raab zuletzt mit seiner Show um 20:15 Uhr hatte. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 19,1 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 15,7 Prozent gemessen.

Durch diese starken Werte ist RTL am Dienstag sowohl bei den 14- bis 49-Jährigen als auch bei den 14- bis 59-Jährigen nicht zu schlagen gewesen. Die Tagesmarktanteile lagen bei 21,2 und 17,5 Prozent. Auch insgesamt beendete RTL den Tag mit starken 12,3 Prozent, hier musste man sich nur dem ZDF (14,7 Prozent) geschlagen geben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;