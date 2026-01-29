Nachdem sich das RTL-Dschungelcamp am Dienstag auf eine Reichweite von mehr als 4 Millionen gesteigert hatte, hielt sich die Show auch am Mittwoch über dieser Marke. 4,18 Millionen Menschen sahen zu, damit musste sich "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in der Primetime nur dem Krimi im ZDF geschlagen geben. Mit den erzielten 18,3 Prozent Marktanteil kann man sehr zufrieden sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren erneut ganz starke 33,6 Prozent drin.

Und auch im weiteren Verlauf des Abends lief es für RTL prächtig: "Die Stunde danach" kam noch auf etwas mehr als 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 24,7 Prozent Marktanteil. Um 23:30 Uhr ging dann wieder Stefan Raab mit "Die halbe Stunde nach der Stunde danach" auf Sendung, erneut waren auch für den Entertainer im Dschungel-Umfeld hohe Quoten drin. 1,01 Millionen Menschen sahen sich seine Show an, in der klassischen Zielgruppe wurden 18,3 Prozent Marktanteil gemessen.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 18,5 Prozent ist RTL am Mittwoch bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu schlagen gewesen. Wegen der starken Handball-Übertragung am Vorabend landete das ZDF auf Rang zwei, die Mainzer holten 14,3 Prozent. Das Treppchen wird vervollständigt von Vox, das mit 6,1 Prozent recht zufrieden sein kann. Der Wert ist vor allem auf die starke Daytime-Performance von Vox zurückzuführen, so holte "Guidos Deko Queen" ganz starke 12,7 Prozent. Zwei Folgen von "CSI: Vegas" blieben in der Primetime dagegen bei jeweils 4,5 Prozent hängen.

Noch deutlich härter hat es jedoch RTLzwei zur besten Sendezeit erwischt: Nach dem halbwegs soliden Start vor einer Woche rauschte die "Couple Challenge" nun in den Keller. Die zwei ausgestrahlten Ausgaben lagen bei weniger als 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Marktanteile beim jungen Publikum gingen auf 2,0 und 1,0 Prozent zurück. Im Streaming ist die Realityshow dagegen nach wie vor ein Erfolg.

Auf einem Niveau lagen derweil ProSieben und Sat.1. Während ProSieben mit dem Film "The Scorpion King" in der Primetime 790.000 Menschen unterhielt, waren zur gleichen Zeit in Sat.1 800.000 Menschen mit dabei, die "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" sahen. Während der Musikfilm in Sat.1 zu 4,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gut war, kam ProSieben auf 4,3 Prozent. Mit Tagesmarktanteilen in Höhe von 5,5 (ProSieben) und 4,5 Prozent (Sat.1) war es für beide Sender ein schwacher Tag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;