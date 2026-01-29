© RBB/Hannah Lippmann/We Are EraNachdem der Deutsche Podcastpreis im vergangenen Jahr nicht stattgefunden hat, stößt We Are Era nun in diese Lücke vor. Gemeinsam mit mehreren Partnern - Spotify, Amazon Music, Deutschlandfunk, ARD, RTL+, Seven.One Audio, Acast und Podimo sind bereits an Bord - soll am 13. Mai im Berliner RBB-Hörfunksaal erstmals der Deutsche Podcast Award verliehen werden. Der Preis soll demnach als "ganzheitliches Branchenereignis" veranstaltet werden. Ziel sei es, "die kreative Vielfalt und professionelle Tiefe des deutschen Podcastmarktes abzubilden und sowohl die bekannten Stimmen als auch die Köpfe hinter den Formaten zu würdigen". Neben den Gesichtern erfolgreicher Podcast-Formate sollen auch die kreativen und technischen Leistungen hinter den Produktionen gewürdigt werden. "Podcasts sind längst eines der prägendsten Medienformate unserer Zeit. Sie können unterhalten, informieren und Haltung vermitteln - und kaum ein Medium schafft dabei so viel Nähe wie eine Stimme direkt im Ohr", so Tobias Schiwek, CEO von We Are Era. Im Februar sollen die 22 Kategorien bekanntgegeben werden. Dann startet auch die öffentliche Bewerbungsphase.
© Niklas KellerDie "Süddeutsche Zeitung" und Auf Ex Productions, die Produktionsfirma der Podcasterinnen Leonie Bartsch und Linn Schütze ("Mord auf Ex"), setzen ihre Zusammenarbeit fort. Nun wurde ein Rahmenvertrag, der die gemeinsame Produktion von neuen, abgeschlossenen Podcast-Miniserien vorsieht. Mit diesem Schritt soll an die Podcast-Serie "Die Jägerin" angeknüpft werden. Geplant ist, dass sich Auf Ex und die "SZ" Konzeption, Recherche und Skripterstellung teilen, während die "SZ" die Produktion übernimmt. "Die Süddeutsche Zeitung steht für journalistische Exzellenz auf allen Kanälen und bei der Auswahl unserer Partner legen wir höchste Maßstäbe an. Die Qualität und Professionalität von Auf Ex Productions hat uns von Anfang an überzeugt, und wir freuen uns sehr darauf, diese kreative und erfolgreiche Arbeit fortzusetzen", sagte Patrick Bauer, stellvertretender Ressortleiter Audio und Video der "SZ". Linn Schütze und Leonie Bartsch erklärten: "Die Zusammenarbeit mit der 'Süddeutschen Zeitung' ist für uns etwas Besonderes. Hier trifft journalistische Tiefe auf kreative Erzählformate und erstklassige Produktion. Wir sind stolz auf den Erfolg von 'Die Jägerin' und freuen uns auf weitere gemeinsame Produktionen."
© PodimoLarissa Rieß und Philipp Isterewicz, die einst bei 1Live eine gemeinsame Radiosendung präsentierten, starten einen gemeinsamen Podcast. An diesem Donnerstag ist die erste Folge von "Friends FM" erschienen. Zu hören ist er ab sofort wöchentlich kostenlos bei Podimo. Darüber hinaus erscheint jede Woche außerdem eine exklusive Bonusfolge im kostenpflichtigen Premiumbereich der Podcast-Plattform. "Friends FM" sei der "wöchentliche Check-in zweier bester Freunde, deren Leben längst nicht mehr im gleichen Takt läuft – aber immer noch auf derselben Frequenz", wie es heißt. Der Podcast soll gleichzeitig zeigen, "dass Nähe nicht an Orte gebunden ist, sondern an Vertrauen und Austausch".
© BRUnter dem Titel "Science TeaTime" startet der BR einen neuen Wissenschaftspodcast mit den Journalisten Caro Matzko und Frank Seibert. Diese laden ab dem 12. Februar in zunächst elf Folgen junge Forschende ein, über ihre aktuelle wissenschaftliche Arbeit zu erzählen. Dabei soll es erklärtermaßen nicht nur um ihre Forschungsergebnisse gehen, sondern auch um ihren Weg in die Wissenschaft und die Forschungsarbeit. Die Partner bei "Science TeaTime" sind die Helmholtz-Gemeinschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Max-Planck-Gesellschaft, die Leibniz-Gemeinschaft und die Alexander von Humboldt-Stiftung.