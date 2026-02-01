5,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Samstagabend "Klein gegen Groß" im Ersten ein. Die von Kai Pflaume moderierte Show knackte damit erstmals seit Anfang 2025 auch ohne zeitversetzte Nutzung wieder die 5-Millionen-Marke - und mehr noch: Man muss bis in den März 2023 zurückgehen, um eine Ausgabe mit höherer Reichweite zu finden. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf herausragende 24,1 Prozent - das war sogar der beste Wert seit 2019.

Die meistgesehene Sendung um 20:15 Uhr war "Klein gegen Groß" allerdings trotzdem nicht, dieser Titel ging stattdessen an den ZDF-Krimi "München Mord - Im Zweifel für den Zweifel", den im Schnitt sogar 5,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten. Der Vergleich hinkt allerdings etwas, weil die ARD-Show mehr als doppelt so lang bis 23:30 Uhr dauerte, der Marktanteil des ZDF-Krimis fiel mit 22,4 Prozent daher auch niedriger aus.

Bemerkenswert sind die starken Quoten für "Klein gegen Groß" vor allem auch mit Blick aufs jüngere Publikum - denn schließlich gab es am Samstag ja starke Konkurrenz durch das Dschungelcamp, das bei den 14- bis 49-Jährigen 28,8 Prozent Marktanteil erzielte. Doch "Klein gegen Groß" zeigte sich davon völlig unbeeindruckt: 0,8 Millionen 14- bis 49-Jährige bescherten der Pflaume-Show stolze 19,0 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe und damit den höchsten Wert seit etwas mehr als einem Jahr. Bei den 14- bis 59-Jährigen holte die Sendung 18,6 Prozent Marktanteil.

Der RTL-Dschungel büßte am Samstag im Vergleich zum Freitag etwas ein und fiel erstmals seit Montag wieder unter die 30-Prozent-Marke. Mit 28,8 Prozent Marktanteil wurde aber nicht nur der Wert des Samstags vergangener Woche um 3,9 Prozentpunkte übertroffen, sondern auch der Vergleichswert aus dem Vorjahr, als der Marktanteil ohne zeitversetzte Nutzung am zweiten Samstag bei 26,4 Prozent lag. Auch die Gesamt-Reichweite fiel mit 3,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern merklich höher aus als vor einer Woche und vor einem Jahr.

Der RTL-Dschungel holte damit natürlich den Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen und lag auch bei den 14- bis 59-Jährigen mit 24,9 Prozent Marktanteil ganz vorn. "Die Stunde danach" erzielte im Anschluss 20,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe - das waren zwar über zehn Prozentpunkte weniger als noch am Freitag, aber ebenfalls mehr als in der letzten Woche. 1,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer konnte RTL so bis in den späten Abend bei sich halten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;