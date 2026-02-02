Nachdem RTL in der vergangenen Woche Football-bedingt sonntags noch auf eine Kurz-Version von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" zurückgreifen musste, war an diesem Sonntag wieder freie Bahn für den Dschungel. Und das zahlte sich aus: Mit 1,48 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte die Sendung ab 20:15 Uhr einen Marktanteil von 26,4 Prozent und machte RTL zum klaren Primetime-Marktführer. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen lag RTL knapp vorn, hier reichte es für 24,0 Prozent Marktanteil. Insgesamt hatten im Schnitt 3,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Das waren 430.000 mehr als am Samstag und reichte für einen Marktanteil von 15,2 Prozent.

Im Anschluss daran sorgte "Die Stunde danach" dafür, dass die Quoten bis Mitternacht auf hohem Niveau blieben: 20,3 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen, 19,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erzielt. 1,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer blieben insgesamt dran. Nur "Die Stunde davor" ab kurz nach 19 Uhr konnte gegen das Handball-EM-Finale im ZDF erwartungsgemäß nichts ausrichten: Hier waren nicht mehr als 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen drin. Insgesamt sahen im Schnitt hier 1,37 Millionen zu.

Beim jungen Publikum musste sich der "Tatort" im Ersten dem Dschungelcamp geschlagen geben, in Sachen Gesamt-Reichweite kam aber in der Primetime niemand am ARD-Krimi vorbei. Allerdings fiel die Reichweite mit 6,9 Millionen Zuschauer für das Berliner Ermittler-Team für "Tatort"-Verhältnisse etwas schwächer als sonst gewohnt aus. Doch angesichts eines Marktanteils von 25,1 Prozent ist es freilich ein Leiden auf sehr hohem Niveau. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil diesmal auf 17,9 Prozent.

Starke Konkurrenz war wieder die ZDF-Reihe "Frühling", die mit im Schnitt 5,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Vergleich zu den letzten Wochen nochmal leicht zulegen konnte. Der Marktanteil belief sich auf 19,3 Prozent beim Gesamtpublikum, auch bei den Jüngeren lief es prächtig: 11,6 Prozent in der Altersgruppe 14-49 sind ein Wert weit über dem ZDF-Normalniveau.

Angesichts der starken Konkurrenz schlug sich ProSieben am Sonntagabend mit 8,4 Prozent Marktanteil (14-49) für "Kingsman: The Secret Service" noch recht wacker, 1,15 Millionen sahen hier insgesamt zu. Sat.1 lag mit "Der Marsianer" bei 6,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe und 5,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite belief sich hier auf 0,84 Millionen. Keine Chance hatten Vox, wo eine alte Folge von "Kitchen Impossible" mit 3,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe abgespeist wurde, Kabel Eins, wo "Die größten Geheimnisse der Welt" nicht über 2,5 Prozent hinaus kam, sowie RTLzwei, das mit "Malavita - The Family" auf 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;