Schon bei der Live-Nutzung liegt "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei der aktuellen Staffel über den Werten aus dem Vorjahr. Inzwischen liegen für das Start-Wochenende aber auch Daten für die zeitversetzte Nutzung vor - und die zeigen noch stärkere Zuwächse. Für die Auftaktsendung vom Freitag weist die AGF nach der endgültigen Gewichtung der Quoten nun 4,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus, 660.000 mehr als nach vorläufigen Zahlen. Zum Vergleich: Im letzten Jahr lag das nachträgliche Plus bei 400.000 auf eine Gesamt-Reichweite von 4,39 Millionen.

Auch am Samstag war das nachträgliche Plus ähnlich groß, hier ging's um 620.000 auf 3,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben (Vorjahr: +0,41 auf 3,72 Millionen), bei der NFL-bedingten Kurzausgabe am Sonntag betrug das nachträgliche Plus 460.000 auf 4,03 Millionen. Die erste Sonntagsfolge im letzten Jahr lag nach der endgültigen Gewichtung der Quoten nur bei 3,56 Millionen.

In den endgültig gewichteten Quoten werden sowohl die Livestreams als auch drei Tage zeitversetzte Nutzung auf "klassischem" Weg berücksichtigt - also beispielsweise durch Festplattenrekorder. Nicht enthalten sind die Abrufe über RTL+ - doch auch dazu gibt es inzwischen Zahlen. Den Census+-Zahlen zufolge kam die erste Folge auf 2,33 Millionen Views bislang. Views heißt: So häufig wurde die Sendung bei RTL+ gestartet, unabhängig davon, wie lang das Video dann auch lief. Und wer ein Video mehrfach startet, wird auch mehrfach gezählt - diese Zahlen sind also nicht mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung aus der TV-Quote gleichzusetzen. Die ersten acht Folgen zusammengenommen erzielten demnach bislang 12,45 Millionen Views.

Da es die Census+-Zahlen der AGF erst seit März gibt, ist hier kein genauer Vergleich mit dem Vorjahr möglich - wohl aber, wenn man auf die Programmmarken-Reichweite schaut. Hier weist die AGF aus, wie viele unterschiedliche Personen alle unter einer Programmmarke veröffentlichten Videos innerhalb einer Woche erreicht haben - also wieder eine ganz andere Währung. Dazu zählen neben den ganzen Folgen auch einzelne Ausschnitte. Hier liegen nun jedenfalls auf gleicher Basis erhobene Zahlen für dieses und letztes Jahr vor: In der Woche mit dem Startwochenende kam "IbeS" im letzten Jahr auf eine Programm-Marken-Reichweite von 1,423 Millionen, diesmal hingegen auf 2,071 Millionen. Ein sattes Plus, das auch deshalb bemerkenswert ist, weil RTL+ die kompletten Dschungelcamp-Folgen diesmal nur zahlenden Abonnentinnen und Abonnenten zugänglich macht - anders als bei vielen anderen Formaten gibt es also kein kostenfreies Catch-Up-Angebot.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 23.01.

20:14 4,93

(+0,66) 22,0%

(+1,4%p.) 1,99

(+0,34) 39,7%

(+2,2%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 24.01.

20:14 3,90

(+0,62) 15,5%

(+1,8%p.) 1,56

(+0,33) 28,7%

(+3,8%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 25.01.

20:14 4,03

(+0,46) 13,7%

(+0,9%p.) 1,76

(+0,22) 27,4%

(+1,4%p.) Nuhr im Ersten 22.01.

22:23 2,47

(+0,45) 14,8%

(+2,0%p.) 0,23

(+0,03) 7,5%

(+0,6%p.) Tatort: Wenn man nur einen retten könnte 25.01.

20:15 8,30

(+0,40) 29,5%

(+0,1%p.) 1,24

(+0,11) 20,6%

(+0,4%p.) heute-show spezial 23.01.

22:28 2,70

(+0,40) 13,2%

(+0,9%p.) 0,68

(+0,17) 13,4%

(+2,0%p.) Die Chefin 23.01.

20:15 5,72

(+0,30) 21,4%

(-0,4%p.) 0,41

(+0,05) 7,7%

(+0,1%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 21.01.

20:14 5,45

(+0,25) 23,5%

(+0,4%p.) 1,13

(+0,14) 24,8%

(+1,8%p.) Frühling - Wenn alle schweigen 25.01.

20:15 5,38

(+0,22) 19,1%

(-0,1%p.) 0,56

(+0,07) 9,3%

(+0,5%p.) SOKO Leipzig 23.01.

21:14 4,65

(+0,21) 18,4%

(-0,1%p.) 0,31

(+0,05) 5,8%

(+0,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 19.01.-25.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Nach dem Dschungelcamp ging das größte nachträgliche Plus diesmal aufs Konto von "Nuhr im Ersten". Der Zugewinn von 450.000 war der zweithöchste in der Geschichte des Formats, damit blieb man letztlich nur knapp unter der Marke von zweieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Auch der Marktanteil kletterte um zwei Prozentpunkte beim Gesamtpublikum.

Auch bei der zeitversetzten Nutzung war übrigens nur ein kleiner Teil des Publikums unter 50 Jahren alt, der Zuwachs in der Altersgruppe 14-49 war unterdurchschnittlich hoch. Das letzte "heute-show Spezial" vor Welkes Comeback aus der Winterpause konnte seine Reichwiete unterdessen nachträglich noch um 400.000 steigern. Hier war der Zuwachs im Gegensatz zu Nuhr beim jüngeren Publikum überproportional hoch.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49) - Nur 20:15 Uhr-Sendungen

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 24.01.

20:14 3,90

(+0,62) 15,5%

(+1,8%p.) 1,56

(+0,33) 28,7%

(+3,8%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 23.01.

20:14 4,93

(+0,66) 22,0%

(+1,4%p.) 1,99

(+0,34) 39,7%

(+2,2%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 21.01.

20:14 5,45

(+0,25) 23,5%

(+0,4%p.) 1,13

(+0,14) 24,8%

(+1,8%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 25.01.

20:14 4,03

(+0,46) 13,7%

(+0,9%p.) 1,76

(+0,22) 27,4%

(+1,4%p.) TV Total 20.01.

20:15 1,17

(+0,06) 5,0%

(+0,1%p.) 0,49

(+0,04) 12,5%

(+0,6%p.) Frühling - Wenn alle schweigen 25.01.

20:15 5,38

(+0,22) 19,1%

(-0,1%p.) 0,56

(+0,07) 9,3%

(+0,5%p.) Der Bergdoktor 22.01.

20:14 5,01

(+0,19) 21,6%

(+0,3%p.) 0,44

(+0,04) 10,6%

(+0,5%p.) Navy CIS 20.01.

20:14 1,04

(+0,10) 4,4%

(+0,3%p.) 0,21

(+0,02) 5,3%

(+0,4%p.) Donald Trump - König im Weißen Haus? 20.01.

20:14 3,11

(+0,11) 13,0%

(+0,0%p.) 0,53

(+0,03) 13,3%

(+0,4%p.) Tatort: Wenn man nur einen retten könnte 25.01.

20:15 8,30

(+0,40) 29,5%

(+0,1%p.) 1,24

(+0,11) 20,6%

(+0,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 19.01.-25.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 20:10 und 20:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;