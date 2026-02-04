4,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Dienstagabend das RTL-Dschungelcamp ein, damit wurde der bisherige Staffel-Bestwert von genau einer Woche zuvor nochmal um rund 70.000 übertroffen. Dass "IbeS" bei den 14- bis 49-Jährigen mit herausragenden 34,6 Prozent Marktanteil ebenso klarer Tagessieger wurde wie bei den 14- bis 59-Jährigen, wo es für 30,6 Prozent reichte, versteht sich von selbst. Am Dienstag lag der Dschungel aber auch beim Gesamtpublikum vorn.

Während "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" auch insgesamt mit 19,5 Prozent Marktanteil auftrumpfen konnte, blieb das ZDF mit der Übertragung des DFB-Pokal-Spiels zwischen Leverkusen und St. Pauli weit dahinter: 3,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier ab 20:45 Uhr im Schnitt die Übertragung, der Marktanteil belief sich auf 13,9 Prozent insgesamt, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 12,1 Prozent Marktanteil erzielt.

Das Erste hatte mit "Allmen und das Geheimnis des Koi" vorsichtshalber nur eine Wiederholung gezeigt und erreichte damit ähnlich viele wie das ZDF mit Fußball: 3,03 Millionen sahen hier zu, was 12,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Dass kaum 14- bis 49-Jährige darunter waren, dürfte man bei der ARD höchstens als Randnotiz wahrnehmen, der Marktanteil lag hier bei 3,5 Prozent.

Doch zurück zu RTL: Dort lief auch das Begleitprogramm zum Dschungelcamp wieder prächtig. "Die Stunde danach" hielt 2,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher, was 16,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil wie schon am Montag bei stolzen 29,1 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 waren es 24,9 Prozent. Und auch Raabs "Halbe Stunde nach der Stunde danach" knackte diesmal die 20-Prozent-Marke. 20,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sind der bislang beste Marktanteil, 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Bei deen 14- bis 59-Jährigen holte Raab einen Marktanteil von 15,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;