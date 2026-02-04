Wenn RTL mit dem Dschungelcamp fast 35 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum holt, dann hat es die Konkurrenz naturgemäß schwer. Das bekam in der vergangenen Woche auch "TV Total" zu spüren, das mit 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erheblich schwächer lief als gewohnt. In dieser Woche hingegen lief es für Sebastian Pufpaff deutlich besser: Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag diesmal bei 9,9 Prozent - angesichts der übermächtigen Konkurrenz ein mehr als achtbares Ergebnis.

Die absolute Reichweite in der Altersgruppe 14-49 war mit 0,49 Millionen sogar so hoch wie zuletzt im November vergangenen Jahres. Insgesamt hatten 0,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, das waren rund 110.000 mehr als in der Woche zuvor. Nach dem Ende von "TV Total" brachen dann aber auch bei ProSieben die Quoten ein: Eine alte Folge des "TV Total Stand-up lub" kam nur noch auf 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, eine Wiederholung von "Fake News - Alles erstunken und erlogen" lag sogar nur bei 2,3 Prozent.

Sat.1 lag zumindest zum Start in den Abend noch über der Millionen-Marke: "Navy CIS" lockte zunächst 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, der Marktanteil lag bei den 14- bis 49-Jährigen mit 4,5 Prozent aber ebenso schon unter dem Senderschnitt wie bei den 14- bis 59-Jährigen, wo 3,9 Prozent erzielt wurden. "Navy CIS: Origins" lief danach mit im Schnitt 0,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern dann noch deutlich schwächer, die Marktanteile sanken auf 2,6 Prozent (14-49) bzw. 3,0 Prozent (14-59), auch "FBI: Special Crime Unit" lief danach mit 3,6 (14-49 bzw. 4,2 Prozent (14-59) Marktanteil nicht gut. Erst "FBI: Most Wanted" konnte sich nach 23 Uhr dann auf zumindest 5,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe berappeln, nach Mitternacht stiegen die Werte dann mit Wiederholungen der Primetime-Folgen beim jungen Publikum noch in den zweistelligen Bereich.

Während sich Vox mit dem anscheinend unendlich wiederholbaren "Hot oder Schrott" mit Marktanteilen von 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 5,0 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen noch recht gut aus der Affäre zog, sortierten sich Kabel Eins und RTLzwei weit hinter einem anderen RTL-Ableger ein: Nitro. Dort holte der Film "Rush Hour" nämlich ziemlich gute 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und erreichte insgesamt 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Kabel Eins musste sich hingegen mit 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und insgesamt 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauern für "Ride Along: Next Level Miami" zufriedengeben, RTLzwei kam mit "Hartz und Herzlich - kassel" nicht über 2,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus, hier sahen insgesamt 310.000 Leute zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;