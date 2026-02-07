5,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Freitagabend im Schnitt, wie die Olympischen Winterspiele in Italien mit an gleich vier Orten gleichzeitig eröffnet wurden. Damit holte die Übertragung im Ersten den klaren Tagessieg, blieb aber zugleich weit hinter dem Quotenniveau zurück, das vor zwei Jahren bei der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Paris erreicht worden war. Damals hatten über zehn Millionen Menschen eingeschaltet. Ansonsten liefen die Eröffnungsfeiern in den letzten Jahren aufgrund der Zeitverschiebung zu weniger attraktiven Uhrzeiten.

Mit einem Marktanteil von 22,3 Prozent beim Gesamtpublikum kann man bei der ARD freilich trotzdem sehr zufrieden sein. Die Übertragung punktete zudem quer durch alle Altersschichten hinweg: Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil ebenfalls bei 22,7 Prozent. Die Einstimmung am Vorabend lief zunächst allerdings noch etwas verhalten: Der "Olympia Countdown" ab 18 Uhr kam mit im Schnitt 1,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 10,6 Prozent Marktanteil, für die "Olympia News" um 19 Uhr interessierten sich 1,69 Millionen Personen, was sogar nur 8,8 Prozent Marktanteil entsprach.

Für Olympia musste auch die "Tagesschau" ihren Stammplatz im Ersten aufgeben und lief bereits um 19:30 Uhr - was die Sendung enorm viel Publikum kostete. 2,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sind bei Weitem nicht das, was man sonst vom News-Flaggschiff des Ersten gewohnt ist. Der Marktanteil lag bei 11,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

In der Primetime lag Das Erste beim Gesamtpublikum dann aber wie erwähnt vorn - bei den Jüngeren allerdings musste man sich dem RTL-Dschungelcamp geschlagen geben. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bekam die Olympia-Konkurrenz nur leicht zu spüren: 3,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwar etwa 450.000 mehr als am Vortag, aber trotzdem etwas mehr als am Freitag der Vorwoche. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 15,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 28,1 Prozent Marktanteil erzielt. Auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59 war "IBES" mit 25,4 Prozent Marktführer vor Olympia (20,9 Prozent). Bei der "Stunde danach" lag im Anschluss der Marktanteil zwar mit 21,4 Prozent (14-49) niedriger als zuletzt gewohnt, die Gesamt-Reichweite lag mit 2,33 Millionen aber nur leicht unter dem Staffel-Bestwert vom Donnerstag.

Die Olympia-Konkurrenz deutlicher zu spüren bekam das ZDF: Die Krimiserie "Die Chefin" war um 20:15 Uhr zwar stärkster Olympia-Verfolger, die Reichweite fiel mit 4,67 Millionen aber um über 900.000 niedriger aus als noch in der Woche zuvor. Der Marktanteil lag bei 18,0 Prozent beim Gesamtpublikum, 5,5 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht. Danach ermittelte die "SOKO Leipzig" vor 3,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Auch an der "heute-show" ging Olympia nicht spurlos vorbei: 3,1 Millionen Leute sahen zu, 350.000 weniger als eine Woche zuvor. Der Marktanteil lag bei 14,5 Prozent insgesamt, 15,1 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Der zweite Teil von "Die Anstalt - Spezialauftrag" musste danach mit 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar einen einstelligen Marktanteil von 8,9 Prozent hinnehmen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief die Sendung mit 10,2 Prozent aber besser.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;