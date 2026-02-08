Die erste Wettkampftag der Olympischen Spiele hat dem Ersten starke Quoten und die Tagesmarktführerschaft bei Jung und Alt beschert. Dabei stach insbesondere die Abfahrt der Männer heraus, die ab 11:25 Uhr bereits von durchschnittlich 3,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde und für fantastische 38,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sorgte. Noch stärker lief es jedoch bei den 14- bis 49-Jährigen, wo 680.000 Personen für 44,5 Prozent sorgten - fast jeder Zweite aus dieser Altersgruppe, der zur Mittagszeit vor dem Fernseher, entschied sich damit für Olympia.

Tolle Quoten gab es danach dann auch für die Langläuferinnen, die den Marktanteil beim jungen Publikum noch bei 34,4 Porzent hielten, während insgesamt 2,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 31,4 Prozent sorgten. Und auch abseits davon bewegten sich die Marktanteile kontinuierlich bei meist deutlich über 20 Prozent. Für einen Aufschwung sorgten ab 17:25 Uhr schließlich noch einmal die Eischnellläuferinnen, die mit 3,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 28,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kamen, ehe die Skispringerinnen und am Vorabend schließlich für den Reichweiten-Peak sorgten - hier schalteten 4,41 Millionen Wintersport-Fans ein.

Die Bundesliga-"Sportschau" konnte im Olympia-Umfeld ebenfalls punkten und erreichte - zu einer etwas früheren Zeit als üblich - mit 3,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar die höchste Reichweite der Saison. Starke 23,7 Prozent Marktanteil wurden insgesamt erzielt, während bei den 14- bis 49-Jährigen mit 23,8 Prozent der stärkste Wert seit Ende August erzielt wurde. Die Nachmittagsspiele bei Sky waren übrigens auch gegen Olympia gefragt und bescherten dem Pay-TV-Sender mit 18,2 Prozent den höchsten Marktanteil seit Ende November.

Auffällig: In der Primetime ließ das Interesse an den Olympischen Winterspielen nach - hier ging die Reichweite auf deutlich weniger als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zurück. Stattdessen dominierte neben dem Dschungel um 20:15 Uhr vor allem das ZDF, das mit dem "Thüringenkrimi" die mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages im Programm hatte. Durchschnittlich 6,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten fantastische 26,0 Prozent Marktanteil. Jüngere waren aber fast nicht darunter: Nur 240.000 Personen, die den Krimi sahen, waren unter 50, sodass der Marktanteil hier nur bei 5,1 Prozent lag. Ebenfalls stark: Die Wiederholung der "Fastnacht aus Franken", die 1,24 Millionen Menschen zum BR lockte.

Die ARD-Marktanteile bewegten sich bei den 14- bis 49-Jährigen indes auch in der Primetime klar über den Normalwerten des Senders - mit teils über 16 Prozent Marktanteil ging die Berichterstattung in dieser Altersgruppe als größter Dschungel-Verfolger hervor. Eurosport konnte mit solchen Quoten am Samstag freilich nicht mithalten, punktete aber etwa am Vorabend mit dem Rennrodeln bei 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und erzielte 1,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Mit dem Eisschnelllauf knackte der Sender am Nachmittag zudem die Marke von zwei Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;