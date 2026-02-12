Die ZDF-Karnevalssitzung "Kölle Alaaf" ist in diesem Jahr auf einen Allzeit-Tiefstwert gefallen. Mit 2,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern reichte es nur für einen sehr mäßigen Gesamt-Marktanteil von 10,4 Prozent - gegenüber dem Vorjahr kamen der Show damit über eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden. Richtig schlecht sah es zudem bei den 14- bis 49-Jährigen aus: Gegen starke Konkurrenz waren diesmal lediglich 2,6 Prozent Marktanteil drin, weniger als halb so viel wie noch 2025.

"Kölle Alaaf" litt dabei augenscheinlich vor allem unter dem DFB-Pokal, der im Ersten mit dem Spiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig bei Jung und Alt gleichermaßen abräumte. Durchschnittlich 5,15 Millionen Fans machten die Live-Übertragung zum Spitzenreiter in der Primetime und sorgten für 23,8 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte das Spiel mit 1,25 Millionen Fans sogar 27,4 Prozent - das war mehr als das Doppelte von "Germany's next Topmodel" bei ProSieben (DWDL.de berichtete).

Die meistgesehene Sendung des Tages lief allerdings bereits vor 20 Uhr: Bei der Olympia-Übertragung vom Doppelsitzer der Männer im Rodeln fieberten im Schnitt sogar 6,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten mit. Herausragende 29,0 Prozent Marktanteil waren beim Gesamtpublikum drin, geringfügig besser 29,2 Prozent wurden bei den Jüngeren erzielt. Beim Eisschnelllauf der Männer knackte der Sender zuvor sogar die Marke von 30 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - ein Erfolg, der dem Ersten tagsüber gleich mehrfach gelang, allen voran mit Biathlon.

Mit dem 15-Kilometer-Einzel der Biathlon-Frauen wurden ab 14:20 Uhr tolle 33,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum gemessen. Insgesamt lief es sogar noch besser: Mit 4,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte die Live-Übertragung herausragende 40,9 Prozent - dagegen konnte diesmal selbst das sonst so erfolgsverwöhnte ZDF nicht mithalten, das mit der "Küchenschlacht" ausnahmsweise sogar einstellig blieb.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;