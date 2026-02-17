Die diesjährige Staffel des Dschungelcamps steht zwar wegen der Inszenierung von Gil in der Kritik, aus Reichweitensicht war sie für RTL aber ein voller Erfolg - auch beim Blick auf die Streaming-Abrufe. In der zweiten vollen Woche, in die auch die Finalsendung fiel, kletterte die Streaming-Nettoreichweite aller unter der Marke "IBES" veröffentlichten Video-Inhalte auf RTL-eigenen Plattformen in der Woche vom 2. bis 8. Februar auf 3,236 Millionen Personen - das waren nochmal rund 41.000 mehr als an den sieben vorausgehenden Tagen - und das war schon mit großem Abstand ein neuer Rekord gewesen.

Trotz dieser Rekordwerte verpasste das RTL-Dschungelcamp wie schon in den beiden Wochen zuvor aber wieder den Spitzenplatz im Programmmarken-Ranking. Waren es zuvor die Handballer, die noch mehr Menschen zu den Streaming-Angeboten der Öffentlich-Rechtlichen lockte, so mussten sich die Dschungelcamper nun den Olympischen Spielen geschlagen geben. Die ARD lag mit einem hauchdünnen Vorsprung und 3,251 Millionen im Streaming erreichten Personen, ganz vorn. Das ZDF kam auf eine Streaming-Nettoreichweite von 2,343 Millionen für die Olympia-Inhalte. Beide Sender hatten einen vollen Olympia-Tag im Programm, die ARD aber zusätzlich noch die Eröffnungsfeier am Freitagabend.

Zurück in den senderübergreifenden Top15 meldete sich die Serie "Tage, die es nicht gab". Die zweite Staffel war in der ARD-Mediathek schon Mitte Januar veröffentlicht worden - und schaffte es in der Woche zwischen dem 19. und 25.1. mit einer Streaming-Nettoreichweite von 0,585 Millionen schon einmal ins Ranking. In der Woche darauf verschwand sie dann aus der Top-Liste. Die Rückkehr sogar auf deutlich erhöhtem Niveau von 0,747 Millionen erreichten Personen, hängt nun damit zusammen, dass die Serie am 4.2. auch linear lief. Die ersten beiden Folgen wurden um 20:15 Uhr ausgestrahlt, alle weiteren dann aber erst im Nachtprogramm. So fanden dann offenbar also nochmal einige Zuschauerinnen und Zuschauer den Weg in die Mediathek. Trotzdem ist die Zahl auch ein Stück weit ernüchternd: Die ersten beiden Folgen hatten linear nämlich noch 3,99 bzw. 3,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt erreicht. Davon konnte man offensichtlich nur einen Bruchteil in die Mediathek locken.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 6 (2.2.-8.2.)



Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only Sportschau Olympia ARD 3,251 Ich bin ein Star - Holt mich hier raus RTL 3,236 Olympische Spiele (ZDF) ZDF 2,343 ntv Nachrichten RTL 1,708 Tagesschau ARD 1,569 Der Bergdoktor ZDF 1,560 Fallout Amazon 1,381 ZDFheute ZDF 1,128 Tatort ARD 1,121 Gute Zeiten, Schlechte Zeiten RTL 0,761 heute-show ZDF 0,755 Tage, die es nicht gab ARD 0,747 Sportstudio Live ZDF 0,714 Welt News Axel Springer 0,711 #CoupleChallenge RTL 0,687

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; 02.02.2026-08.02.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17136 vom 17.02.2026 // Zusammenstellung der Top 15 durch DWDL / Daten für DAZN liegen nicht vor