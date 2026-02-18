Mit der von Gaumont produzierten Serie "Unfamiliar" ist Netflix mal wieder ein echter Serien-Hit aus Deutschland heraus gelungen. Nachdem in der ersten Woche 4,9 Millionen Views gezählt wurden, stieg der Wert in der vergangenen Woche nochmal deutlich auf 10,4 Millionen Views an. Da die Serie an einem Donnerstag veröffentlicht wurde, ist es üblich, dass die Zahlen in Woche 2 höher ausfallen. In Summe erreichte die Serie nun also elf Tage nach Veröffentlichung bereits 15,3 Millionen Millionen Views.

Zur Erinnerung: Views bedeutet in der Netflix-Definition, dass so viele Haushalte im Schnitt die komplette Serie gesehen haben - damit nähert man sich etwas der Sehbeteiligung an, wie man sie auch von der klassischen TV-Quote kennt, allerdings auf Haushalts-, nicht auf Personenbasis. "Unfamiliar" ist damit für Netflix der erfolgreichste Start einer deutschen Serie seit "Liebes Kind" im Jahr 2022, das nach der zweiten Wochen nach Veröffentlichung bereits 25,6 Millionen Views zählte. "Cassandra" lag vergangenes Jahr nach elf Tagen bei 14,4 Millionen Views.

Serie Views

Woche 1 Views

Woche 2 Unfamiliar 4,9 Mio. 10,4 Mio. Cassandra 4,2 Mio. 10,2 Mio. Die Kaiserin 2 4,4 Mio. 6,7 Mio. Achtsam Morden 1 2,7 Mio. 4,7 Mio. Crooks 1 2,4 Mio. 5,0 Mio. Das Signal 4,9 Mio. 6,9 Mio. Liebes Kind 10,2 Mio. 15,4 Mio.

Quelle: Netflix; Views deutscher Netflix-Serien in den ersten beiden Wochen nach Veröffentlichung

Betrachtet man nur die vergangene Woche, dann war "Unfamiliar" nicht nur auf Platz 1 der nicht-englischsprachigen Serien, sondern lag auch vor allen englischsprachigen Produktionen - diese beiden Rankings weist Netflix international getrennt aus, auf Länderebene werden sie aber zusammengefasst. Die neue Staffel von "Lincoln Lawyer" kam ebenfalls in ihrer zweiten Woche weltweit jedenfalls nur auf 9,6 Millionen Views, die vierte "Bridgerton"-Staffel lag in Woche 3 nach Veröffentlichung noch bei 9,4 Millionen Views.

"Unfamiliar" erreicht sein Publikum dabei weltweit: In 90 Ländern erreichte die Serie die Top 10, in 35 Ländern liegt die Serie auf Platz 1 im Netflix-Ranking - allerdings überraschenderweise nicht hierzulande, wo die vierteilige Doku "Jeffrey Epstein: Stinkreich" ein noch größeres Publikum fand. Die Epstein-Doku ist aus dem Jahr 2000, also schon fünfeinhalb Jahre alt, im Zuge der Epstein-Files wurde sie nun aber nochmal nach oben gespült. In Österreich reichte es vergangene Woche für "Unfamiliar" für Platz 4, hier lagen neben der Epstein-Doku auch "Bridgerton" und "The Lincoln Lawyer" noch davor.