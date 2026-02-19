ProSieben hat die Mittwochs-Primetime beim jungen Publikum gewonnen. "Germany’s Next Topmodel" kam dort auf 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 13,8 Prozent. Damit ergibt sich ein zwiegespaltenes Bild: Vor einer Woche erreichte die ProSieben-Show noch 610.000 Zuschauende, dafür aber nur 12,9 Prozent.

Der niedrigere Marktanteil bei höherer Reichweite lässt sich ziemlich einfach erklären: Die gesamte TV-Nutzung war vor einer Woche schlicht höher, damals ist im Ersten beispielsweise der DFB-Pokal mit Bayern München gegen Leipzig zu sehen gewesen. Insgesamt legte "Germany’s Next Topmodel" in Woche zwei leicht zu, die Gesamtreichweite stieg um rund 50.000 auf 1,12 Millionen. "Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs" versagten im Anschluss dagegen komplett, zwei Ausgaben erreichten nur 5,9 und 2,5 Prozent Marktanteil.

Eine ähnliche Entwicklung wie "GNTM" hat unterdessen auch Familie Ritter bei RTL genommen. Dort war zur besten Sendezeit eine weitere "Stern TV Reportage" zum 30-jährigen Jubiläum der On-Air-Präsenz der Familie zu sehen. Die Reichweite beim jungen Publikum ging im Vergleich zur Vorwoche von 460.000 auf 420.000 zurück, der Marktanteil in der Zielgruppe stieg dennoch von 9,6 auf 10,0 Prozent. Dafür hat die Sendung aber auch insgesamt massiv an Reichweite eingebüßt: Nur 930.000 Menschen sahen am Mittwoch zu, sieben Tage zuvor waren es noch über 400.000 mehr. "Stern TV" steigerte sich am späten Abend beim jungen Publikum auf sehr gute 12,1 Prozent.

Deutlich bergauf ging es unterdessen für "Das große Promibacken" in Sat.1, wenngleich man dort noch nicht zurück auf alter Flughöhe ist. 1,33 Millionen Menschen sahen jetzt zu, das waren 300.000 mehr als vor einer Woche. Klammert man den Staffelstart vor sieben Tagen aus, wäre die jetzt aufgestellte Reichweite jedoch noch immer ein Allzeit-Tief gewesen. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag am Mittwoch bei 6,9 Prozent.

Bei RTLzwei haben sich derweil die "Wollnys" mit neuen Ausgaben zurückgemeldet, 500.000 und 430.000 Menschen sahen die ersten zwei frischen Folgen der Staffel. Mit 3,7 und 4,5 Prozent Marktanteil lief es solide, ein großer Erfolg war das Format für den Sender nicht. Gut getan hat der "Couple Challenge" die Tatsache, dass man nicht mehr in der Primetime sendet. Die zwei am Mittwoch im Anschluss an die "Wollnys" ausgestrahlten Ausgaben lagen zwar bei nur 3,6 und 3,1 Prozent Marktanteil, das ist aber deutlich mehr gewesen, als man bislang im Staffelschnitt erzielen konnte.

Vox zeigte am Mittwoch zur besten Sendezeit das Staffelfinale von "CSI: Vegas", wie schon in den zurückliegenden Wochen blieb die US-Serie dabei aber ziemlich blass. 670.000 und 630.000 schalteten die zwei Folgen ein und bescherten Vox damit in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nur 3,9 und 3,6 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;