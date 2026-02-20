Zuerst die gute Nachricht: ProSieben kann sich am Donnerstag über den Primetime-Sieg für "Germany's Next Topmodel" in der klassischen Zielgruppe freuen. Mit 0,6 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte die Sendung einen Marktanteil von 13,7 Prozent, das waren 0,9 Prozentpunkte mehr als genau eine Woche zuvor, allerdings minimal weniger als noch am Mittwoch. Die Gesamt-Reichweite kletterte mit 1,27 Millionen auf den bisherigen Bestwert dieser Staffel. Allerdings lag "GNTM" damit weiterhin deutlich unter dem Quotenniveau der vergangenen Jahre, obwohl Olympia diesmal insbesondere zum Start in den Abend mit der Eishockey-Übertragung keine allzu starke Konkurrenz darstellte.

Recht schwer tat sich auch der Staffelstart von "Hast du Töne?" in Sat.1. Die Show erreichte im Schnitt nur 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 5,2 Prozent sogar so niedrig aus wie noch nie seit der Neuauflage durch Sat.1 2024. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurde ein Marktanteil von 5,4 Prozent erzielt. Im Anschluss kam dann auch "Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher" nicht über 4,3 Prozent (14-49) bzw. 4,1 Prozent (14-59) Marktanteil hinaus.

Beim jungen Publikum sortierte sich Sat.1 am Abend damit noch hinter Kabel Eins ein, wo Peter Giesel mit "Achtung Abzocke" 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier insgesamt dabei, was 2,7 Prozent Marktanteil entsprach, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 waren es 4,6 Prozent. Solide verlief der Abend für RTLzwei, wo "Reeperbahn privat" einen Marktanteil von 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, die Gesamt-Reichweite lag hier bei 0,45 Millionen.

Vox erzielte mit dem Film "The Commuter" um 20:15 Uhr sehr ordentliche 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 7,4 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59. Insgesamt hatten 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Vor allem aber punktete Vox am Vorabend. "Zwischen Tüll und Tränen" kam in der klassischen Zielgruppe auf 10,0 Prozent Marktanteil, "First Dates" auf 11,0 Prozent, "Das perfekte Dinner" sogar auf 12,1 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe, die RTL ja eigentlich lieber betrachtet, lag das Marktanteils-Niveau mit Werten zwischen 7,2 und 9,0 Prozent allerdings ein Stück niedriger.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;