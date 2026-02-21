Um die 50 größten Mitsing-Hits aller Zeiten ist es am Freitag in der "Ultimativen Chartshow" mit Oliver Geissen gegangen. Die neue Ausgabe des RTL-Klassikers tat sich vergleichsweise schwer, war aber noch das erfolgreichste Format im Privatfernsehen. Die erzielte Gesamtreichweite in Höhe von 1,34 Millionen war durchaus solide, vor allem in der klassischen Zielgruppe (14-49) lief es dann mit 7,9 Prozent aber ziemlich schlecht.

Etwas besser lief es für die "Chartshow" in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, auf die RTL mittlerweile ja vorrangig blickt. Mit 8,2 Prozent blieb man aber auch hier unter dem Senderschnitt hängen. Am Ende des Tages erzielte RTL einen Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von schwachen 7,4 Prozent, war damit aber schon der erste ZDF-Verfolger. Die Mainzer brachte es dank Olympia-Boost auf 17,6 Prozent.

Recht ordentlich verlief der Abend für Sat.1: "Die besten Comedians Deutschlands" verzeichneten 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 260.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 7,1 Prozent. Dass es am Ende trotzdem nur ein Tagesmarktanteil in Höhe von 5,8 Prozent wurde, ist auch auf die Daytime zurückzuführen, wo es über Stunden hinweg schlecht lief. Aber auch zwei alte Ausgaben von "Halbpension mit Schmitz" am späten Abend waren mit 5,0 und 3,9 Prozent schwach.

Apropos schwach: "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" hat nach dem enttäuschenden Start vor einer Woche sogar noch an Zugkraft verloren. Das neue Format unterhielt bei Kabel Eins zur besten Sendezeit nur 410.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe waren 2,5 Prozent Marktanteil drin. Ein altes City-Spezial von "Goodbye Deutschland" kam zur gleichen Zeit bei Vox nur auf 3,7 Prozent, hier sahen 630.000 Personen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;