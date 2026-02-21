Der Film "Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr" aus dem Jahr 2013 entwickelt sich im deutschen Free-TV immer mehr zu einem Dauerbrenner. Der Streifen mit Gerard Butler, Morgan Freeman und vielen anderen ist seit seiner Premiere bei RTL schon mindestens 16 Mal zur besten Sendezeit wiederholt worden - und das wahlweise bei RTL, Vox oder auch RTLzwei. Am Freitag kam nun die nächste Wiederholung hinzu - und erneut konnte der Streifen überzeugen.

1,02 Millionen Menschen schalteten ein, für RTLzwei war das auf dem "Filmzeit"-Sendeplatz die höchste Reichweite seit Oktober des vergangenen Jahres. Damals lief es für "London Has Fallen" noch etwas besser. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen reichten 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt zu sehr guten 7,0 Prozent Marktanteil.

Das Ergebnis ist umso überraschender, wenn man bedenkt, dass "Olympus Has Fallen" bei RTLzwei zuletzt vor nicht einmal vier Monaten zu sehen war. Bei der Ausstrahlung Anfang November auf dem gleichen Sendeplatz sahen nur etwas weniger als eine Million Menschen zu und der Marktanteil lag bei 7,9 Prozent. Der Streifen ist also offenbar nicht tot zu kriegen, fast zwei Ausstrahlungen pro Jahr auf einem vergleichsweise großen Free-TV-Sender sind ein eindeutiges Zeichen für die Popularität des Stoffes.

RTLzwei lag am Freitag jedenfalls auch weit vor ProSieben, das im Film-Duell den Kürzeren zog. "Chaos Walking" erreichte beim Sender nur 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, also in etwa die Hälfte wie "Olympus Has Fallen". Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag ProSieben angesichts von 4,3 Prozent weit hinter der Konkurrenz aus Grünwald. Die Wiederholung von "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes" steigerte sich später immerhin noch auf 6,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;