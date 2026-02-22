Auch wenn sportlich die Olympischen Spiele zuletzt alles in den Schatten stellten: Es wurde am Samstag auch Fußball gespielt. Und die Übertragungen fanden trotz der Wintersport-Konkurrenz ein großes Publikum. So sahen sich am Nachmittag im Schnitt 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Bundesliga-Übertragungen bei Sky an - das war die höchste Reichweite für die Nachmittagsspiele seit November.

Dabei hat sicherlich geholfen, dass der FC Bayern diesmal am Samstagnachmittag dran war. Der Marktanteil belief sich auf 8,7 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 18,2 Prozent erzielt, 13,7 Prozent waren es in der erweiterten Zielgruppe 14-59.

Am Vorabend übertrug Sky dann das Spiel zwischen Leipzig und Dortmund und erreichte damit im Schnitt 0,91 Millionen Fußball-Fans - auch das ist ein Wert weit über dem Saison-Schnitt, der bislang unter der 800.000er-Marke liegt. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 4,5 Prozent, 10,8 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht.

Und auch RTL hielt sich mit der Zweitliga-Übertragung am Abend ziemlich wacker gegen die Olympia-Konkurrenz: Die erste Hälfte der Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg verfolgten im Schnitt 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, während der zweiten 45 Minuten waren es noch einmal 100.000 mehr. Man muss schon bis in den September zurückgehen, um ein Zweitliga-Spiel mit höherer Reichweite bei RTL und Nitro zu finden. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag während der ersten Hälfte bei 8,8 Prozent und zog dann noch auf 10,4 Prozent an. Beim jungen Publikum war man damit erster Olympia-Verfolger. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 fielen die Marktanteile mit 7,1 und 8,4 Prozent etwas niedriger aus, beim Gesamtpublikum waren nur 4,9 und 5,6 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;