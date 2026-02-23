Die Wahl von Gil zum Dschungelkönig und die fragwürdige Rolle, die RTL darin gespielt hat, sorgten im Nachgang des Dschungel-Finales für viel Berichterstattung - und es gilt wohl auch einmal mehr das Motto "Any PR is good PR". Jedenfalls fiel das Interesse am "Großen Wiedersehen", das am Tag nach dem Finale lief, nach Einberechnung der zeitversetzten Nutzung deutlich höher aus als im Jahr zuvor. So kletterte die Reichweite nachträglich noch um 420.000 auf 3,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich noch auf 24,9 Prozent, 22,6 Prozent wurden es letztlich noch in der erweiterten Zielgruppe 14-59. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor betrug der Nachschlag nur +240.000 auf letztlich 2,94 Millionen. Nicht berücksichtigt sind in all diesen Zahlen noch die Abrufe auf RTL+ - und dort lief das Dschungelcamp in diesem Jahr bekanntlich auf Rekordniveau, einzelne Zahlen zum Wiedersehen liegen uns hier aber noch nicht vor.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen 09.02.

20:14 3,32

(+0,42) 14,8%

(+1,3%p.) 1,17

(+0,20) 24,9%

(+2,4%p.) extra 3 12.02.

22:54 1,98

(+0,35) 13,6%

(+1,5%p.) 0,37

(+0,12) 13,2%

(+3,2%p.) Polizeiruf 110: Der Wanderer zieht von dannen 15.02.

20:15 7,70

(+0,34) 29,2%

(+0,3%p.) 0,87

(+0,11) 16,3%

(+1,3%p.) Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht 13.02.

20:14 4,62

(+0,28) 22,2%

(+0,5%p.) 0,51

(+0,07) 12,3%

(+1,0%p.) Steirerwahn 12.02.

20:18 6,67

(+0,27) 26,9%

(+0,1%p.) 0,41

(+0,03) 8,6%

(+0,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 11.02.

20:15 1,33

(+0,26) 5,6%

(+0,9%p.) 0,77

(+0,17) 15,1%

(+2,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 12.02.

20:15 1,36

(+0,25) 5,8%

(+0,8%p.) 0,71

(+0,16) 15,4%

(+2,6%p.) Die Frau ohne Gesicht 09.02.

20:15 5,49

(+0,24) 20,5%

(0,0%p.) 0,31

(+0,03) 5,6%

(+0,2%p.) Olympia: Eiskunstlauf Kür Männer 13.02.

22:15 4,09

(+0,22) 19,8%

(+0,2%p.) 0,96

(+0,08) 22,9%

(+0,3%p.) Olympia: Eiskunstlauf Kür Eistanz 11.02.

23:23 2,04

(+0,22) 17,6%

(+0,9%p.) 0,47

(+0,08) 20,6%

(+1,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 09.02.-15.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Generell schwächer als im Vorjahr startete unterdessen "Germany's Next Topmodel" in die Staffel, was womöglich auch an der Konkurrenz durch die Olympischen Winterspiele lag. Falls die sportliche Konkurrenz damit zu tun hatte, hat es aber zumindest nicht dazu geführt, dass die zeitversetzte Nutzung höher ausgefallen wäre. Der Nachschlag war mit jeweils rund einer viertel Million Zuschauerinnen und Zuschauern und einem nachträglichen Marktanteils-Plus von 2,2 bzw. 2,6 Prozentpunkten zwar wieder signifikant, aber alles in allem etwas geringer als zum Start der Staffel im vergangenen Jahr.

Beim großen Promi-Backen war das nachträgliche Marktanteils-Plus von 1,6 Prozentpunkten bei den 14- bis 49-Jährigen zwar vergleichsweise hoch, mit den nun erreichten 7,0 Prozent Marktanteil blieb man trotzdem noch unter dem Vorjahreswert. Die Gesamt-Reichweite kletterte noch um 150.000. Der Einstand von "The Voice Kids" auf dem neuen Samstags-Sendeplatz verbesserte seinen Marktanteil nachträglich noch um 0,7 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent, insgesamt kamen hier noch 120.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer dazu. Den Staffelauftakt verfolgten somit im Schnitt 1,34 Millionen Personen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA extra 3 12.02.

22:54 1,98

(+0,35) 13,6%

(+1,5%p.) 0,37

(+0,12) 13,2%

(+3,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 12.02.

20:15 1,36

(+0,25) 5,8%

(+0,8%p.) 0,71

(+0,16) 15,4%

(+2,6%p.) Markus Lanz 10.02.

23:30 1,40

(+0,15) 18,0%

(+0,9%p.) 0,33

(+0,07) 21,3%

(+2,5%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen 09.02.

20:14 3,32

(+0,42) 14,8%

(+1,3%p.) 1,17

(+0,20) 24,9%

(+2,4%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 11.02.

20:15 1,33

(+0,26) 5,6%

(+0,9%p.) 0,77

(+0,17) 15,1%

(+2,2%p.) Olympia: Eiskunstlauf Kür Eistanz 11.02.

23:23 2,04

(+0,22) 17,6%

(+0,9%p.) 0,47

(+0,08) 20,6%

(+1,9%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 12.02.

22:38 0,27

(+0,09) 2,4%

(+0,7%p.) 0,10

(+0,05) 4,6%

(+1,9%p.) Das große Promibacken 11.02.

20:14 1,18

(+0,15) 5,3%

(+0,5%p.) 0,34

(+0,10) 7,0%

(+1,6%p.) Markus Lanz 11.02.

23:16 1,42

(+0,17) 15,5%

(+1,0%p.) 0,23

(+0,05) 12,5%

(+1,5%p.) #COUPLEChallenge - Das STÄRKSTE TEAM GEWINNT 11.02.

23:16 0,22

(+0,06) 2,2%

(+0,6%p.) 0,08

(+0,03) 3,9%

(+1,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 09.02.-15.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;