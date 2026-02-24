Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Beauty-Expertin Judith Williams, Handelsprofi Ralf Dümmel, Unternehmer Carsten Maschmeyer, Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler und Investor Frank Thelen suchen bei Vox wieder nach neuen Start-ups, die sie groß machen wollen. Am Montag ist die neue Staffel von "Die Höhle der Löwen" gestartet, die Auftaktfolge steht schon seit einer Woche bei RTL+ zum Abruf bereit. Das wird aber wohl nicht der ausschlaggebende Grund dafür sein, warum das Format deutlich schlechter startete als in den zurückliegenden Jahren - so handhabte Vox es schließlich auch schon 2025.

1,03 Millionen Menschen sahen zum Start in die neue Staffel zu, die Vox-Gründershow hielt sich damit also nur knapp über der 1-Million-Marke. Sowohl die Herbststaffel 2025 als auch die Frühjahrsstaffel vor einem Jahr lagen deutlich darüber und erreichten rund 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bzw. noch etwas mehr. Für Vox bleibt die Sendung aber auch jetzt noch ein schöner Erfolg, vor allem beim jungen Publikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 10,7 Prozent Marktanteil erzielt, 400.000 Personen aus diesem Alter sahen zu.

Geschlagen geben musste sich Vox beim jungen Publikum am Montagabend unter anderem dem Ersten und RTL. Beim Schwestersender erreichte "Wer wird Millionär?" 440.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 11,7 Prozent. Spannend ist auch ein Blick auf die Gesamtreichweite der Quizshow mit Günther Jauch, diese stieg auf 2,54 Millionen, nachdem sie zuletzt Olympia-bedingt auf 2,14 Millionen gefallen war. Es ging jetzt also deutlich nach oben, mit diversen Specials lag das Format in diesem Jahr aber auch schon einmal über der 3-Millionen-Marke.

Bei RTLzwei tun sich die "Geissens" unterdessen weiterhin schwer. Zwei neue Ausgaben ihrer Personality-Doku erreichten zur besten Sendezeit lediglich 360.000 und 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum waren damit nur 3,6 und 2,8 Prozent Marktanteil drin. Am Vorabend versagte "Berlin - Tag & Nacht" mit 1,8 Prozent völlig, dafür waren zwei Ausgaben von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" mit 10,1 und 6,0 Prozent sehr gut bis stark unterwegs.

