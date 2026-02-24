Die Zeiten, in denen "Promis unter Palmen" für sensationelle Quoten im Sat.1-Programm sorgte, sind wohl endgültig vorbei. Schon beim Comeback im vergangenen Jahr konnte das Format nicht an frühere Erfolge anknüpfen, in der zurückliegenden Woche meldete sich die Realityshow zudem ziemlich verhalten zurück. Aber auch jetzt, ohne die Olympischen Winterspiele im Gegenprogramm, lief es nicht so, wie man sich das in Unterföhring wohl gewünscht hatte.

Nur 910.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe des Formats an, das waren etwas mehr als beim Staffelstart vor einer Woche. Beim jungen Publikum ging die Reichweite aber zurück: Nur 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil in dieser Altersklasse ging auf 5,8 Prozent zurück - schlechter lief es für "Promis unter Palmen" überhaupt noch nie. Bei Joyn lief es für die Show 2025 dagegen richtig gut - und es ist davon auszugehen, dass das auch dieses Jahr so sein wird.

Mit 5,9 Prozent Tagesmarktanteil war der Montag ein ziemlich schwacher Tag für Sat.1, das damit aber immerhin noch vor ProSieben lag, das sich sogar mit nur 5,5 Prozent begnügen musste. Vor allem in der Primetime lief es für den Sender katastrophal schlecht: Mit der Rankingshow "Darüber staunt die Welt - Die peinlichsten Paar-Pannen" unterhielt man nur 360.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe wurden 3,2 Prozent gemessen. Mit einer weiteren Wiederholung der Rankingshow waren später 2,9 Prozent drin.

In der Primetime musste sich ProSieben dann auch klar hinter dem eigentlich kleineren Kabel Eins einsortieren. Dort unterhielt der Film "Ant-Man and the Wasp" 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen waren gute 5,8 Prozent drin. "Hulk" lag später noch bei 4,6 Prozent. Weil sich der Sender tagsüber aber teils sehr schwer tat, musste man sich bei Kabel Eins mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von lediglich 4,0 Prozent begnügen, damit war man das schwächste der acht großen Vollprogramme.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;