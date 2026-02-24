Olympische Spiele sind mit ihren vielen teils parallel stattfindenden Wettbewerben natürlich wie gemacht, um die Leute ins umfangreiche Streaming-Angebot von ARD und ZDF zu locken. Das spiegelt sich auch in den mit Abstand höchsten Nettoreichweiten wieder, die seit der Einführung der Programmmarken-Ausweisung der AGF im Jahr 2024 bislang gemessen wurden.

Die ARD erreichte demnach in Kalenderwoche 7, die vom 9. bis 15. Dezember dauerte - also der ersten vollen Olympia-Woche - allein im Streaming 7,024 Millionen Personen. Das ZDF konnte da nicht ganz mithalten, lag mit einer Wochen-Nettoreichweite von 4,764 Millionen aber trotzdem auf einem herausragenden Niveau. Die die Programmmarken-Ausweisung erst seit 2024 existiert, ist nur ein Vergleich mit den Olympischen Sommerspielen 2024 möglich. Damals lag der Wochen-Bestwert des ZDF bei rund 4,0 Millionen, die ARD hatte damals kurioserweise offenbar keine entsprechende Programmmarke angelegt, daher gab es dann auch keine Daten.

Noch ungleich höher ist die Reichweite, wenn man neben dem Streaming auch das klassische Fernsehen mit einbezieht: Die crossmediale Nettoreichweite lag in der Kalenderwoche 7 für die Olympia-Berichterstattung der ARD bei 42,575 Millionen, fürs ZDF werden 38,249 Millionen ausgewiesen.

Hinter Olympia kommt erst lange nichts und das das Dschungelcamp. Das eigentliche Finale lief zwar schon am 8. Februar, am 9. Februar stand aber ja noch das Wiedersehen und dann generell noch die ganzen Gil-Nachwehen an. 1,879 Millionen Personen wurden mit Inhalten unter der Programmmarke "IBES" im Streaming nochmal erreicht.

Nachdem Joyn zuletzt gar nicht mehr in der senderübergreifenden Top 20 aufgetaucht war, stieg "Germany's Next Topmodel" auf Platz 16 mit einer Streaming-Nettoreichweite von 0,581 Millionen Personen in KW 7 ein. Amazon verpasste diesmal einen Platz in den Top 10, war aber mit "Fallout" und "Cross" zwei Mal in den Top 20 vertreten.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 7 (9.2.-15.2.)



Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only Sportschau Olympia ARD 7,024 Olympische Spiele ZDF 4,764 Ich bin ein Star - Holt mich hier raus RTL 1,879 ntv Nachrichten RTL 1,328 Tagesschau ARD 1,324 ZDFheute ZDF 1,285 Der Bergdoktor ZDF 1,264 Sportschau ARD 0,966 Bundesliga DAZN 0,815 Gute Zeiten, Schlechte Zeiten RTL 0,805 Tatort ARD 0,765 #CoupleChallenge (RTLzwei) RTL 0,694 Fallout Amazon 0,685 Ingo Thiel ZDF 0,677 Welt News Axel Springer 0,655 Germany's Next Topmodel Joyn 0,581 ZDFinfo Doku ZDF 0,565 Cross Amazon 0,540 Make Love - Fake Love RTL 0,528 Ein starkes Team ZDF 0,518

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; 09.02.2026-15.02.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17169 vom 23.02.2026

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.