Während "Germany's next Topmodel" zuletzt steigende Quoten verzeichnete, hat ProSieben mit seiner Dokusoap über Heidi Klum einen Flop hingelegt. Nach der ohnehin schon sehr schwachen Premiere verlor "On & Off the Catwalk by Heidi Klum" am Sonntagabend sogar noch an Boden. Gerade mal 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich ab 20:15 Uhr für das Format und damit noch einmal 100.000 weniger als bei der ersten Folge in der Vorwoche. Während das beim Gesamtpublikum für lediglich 1,9 Prozent Marktanteil reichte, lief es in der Zielgruppe mit nur 4,2 Prozent Marktanteil ebenfalls sehr schwach.

Später am Abend tat sich dann auch noch der Spielfilm "John Wick: Kapitel 2" mit einem Marktanteil von 4,7 Prozent ähnlich schwer. Und auch sonst war der Tag für ProSieben ziemlich gebraucht: Unterm Strich erreichte ProSieben nämlich nur einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,7 Prozent, was nicht zuletzt auf ziemlich desolate Quoten vom Vormittag bis in den Nachmittag zurückzuführen ist. Mit "Galileo"-Wiederholungen erreichte der Sender zeitweise nicht mal einen Prozent Marktanteil. "Wer isses?" und "Darüber staunt die Welt" gingen mit Werten von 1,8 und 2,3 Prozent im Anschluss ebenfalls baden.

Stärkster Privatsender in der klassischen Zielgruppe war am Sonntag somit RTL, das immerhin auf 7,7 Prozent Marktanteil kam. Dort sorgte die Free-TV-Premiere von "Aquaman: Lost Kingdom" am Abend zwar auch nicht für Freudensprünge, kam aber immerhin auf 1,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 9,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Besonders erfreulich für RTL: "Stern TV am Sonntag steigerte den Marktanteil im weiteren Verlauf des Abends sogar noch auf schöne 11,1 Prozent.

Abseits davon kann man vor allem bei Kabel Eins zufrieden sein, wo man ausnahmsweise nicht auf Eigenproduktionen setzte, sondern den Spielfilm "Schindlers Liste" zeigte. Mit 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 6,4 Prozent in der Zielgruppe war der Sender damit sehr erfolgreich - und lag beim jungen Publikum sogar nur knapp hinter Sat.1, wo es "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" auf 6,8 Prozent brachte. Bei Vox wiederum meldete sich "Grill den Henssler" mit einem Marktanteil von 5,9 Prozent indes verhalten zurück, während "72 Stunden - The Next Three Days" bei RTLzwei mit nur 2,3 Prozent zum Schlusslicht machte.

