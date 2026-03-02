Seit Jahren ist Heidi Klum im Programm von ProSieben ein fester Quoten-Garant. Anders als andere Formate konnte sich "Germany's Next Topmodel" in den zurückliegenden Jahren sogar ein Stück weit neu erfinden und neue Zuschauerinnen und Zuschauer ansprechen. Es ist ein Kunststück, das beispielsweise den RTL-Castingshows nicht gelungen ist. Was läge da also näher, als eine Personality-Doku rund um Heidi Klum zu starten? Das dachte man sich wohl in Unterföhring, hatte aber die Rechnung ohne das Publikum gemacht.

Für die zwei Folgen von "On & Off the Catwalk by Heidi Klum" räumte der Sender sogar den sonst so reichweitenstarken Sendeplatz am Sonntagabend um 20:15 Uhr frei - und ging zweimal völlig unter. Durch die endgültige Gewichtung der TV-Quoten haben sich nun aber Reichweiten und Marktanteile von Folge eins noch spürbar verbessern können. 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen durch zeitversetzte Nutzung noch hinzu, sodass die Gesamtreichweite mittlerweile bei 790.000 liegt. Vor allem beim jungen Publikum ging es noch bergauf, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 6,8 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 20.02.

23:30 3,26

(+1,42) 24,3%

(+8,2%p.) 1,05

(+0,50) 33,8%

(+11,0%p.) Die Anstalt 17.02.

22:12 1,81

(+0,33) 10,4%

(+1,4%p.) 0,23

(+0,05) 7,2%

(+1,4%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das NACHSpiel 22.02.

20:14 2,66

(+0,32) 10,9%

(+0,9%p.) 0,93

(+0,16) 18,0%

(+1,7%p.) Tatort: Schmerz 22.02.

20:15 7,60

(+0,31) 27,9%

(0,0%p.) 1,25

(+0,14) 21,6%

(+0,8%p.) Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! 16.02.

20:15 1,14

(+0,29) 4,7%

(+1,0%p.) 0,42

(+0,13) 8,5%

(+2,2%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 19.02.

18:49 2,23

(+0,23) 11,5%

(+0,9%p.) 0,20

(+0,04) 7,0%

(+1,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 19.02.

20:15 1,48

(+0,21) 6,6%

(+0,7%p.) 0,74

(+0,14) 15,9%

(+2,2%p.) On & Off the Catwalk by Heidi Klum 22.02.

20:14 0,79

(+0,19) 3,0%

(+0,7%p.) 0,38

(+0,14) 6,8%

(+2,2%p.) Stralsund - Jetzt komm ich! 21.02.

20:15 5,63

(+0,19) 23,1%

(0,0%p.) 0,33

(+0,02) 7,4%

(0,0%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 18.02.

20:15 1,31

(+0,19) 6,0%

(+0,6%p.) 0,71

(+0,14) 16,1%

(+2,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 16.02.-22.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

"On & Off the Catwalk by Heidi Klum" ist damit auch nach der endgültig Gewichtung der TV-Quoten kein großer Straßenfeger für ProSieben gewesen, aber immerhin sah es nicht so katastrophal aus wie zunächst angenommen. Auch beide Folgen von "Germany's Next Topmodel" schafften in der Woche zwischen dem 16. und 22. Februar vergleichsweise hohe Nachschläge, bei den 14- bis 49-Jährigen kletterten die Marktanteile um 2,3 bzw. 2,2 Prozentpunkte.

Und auch für Sat.1 gibt's gute Nachrichten: Die Auftaktfolge von "Promis unter Palmen" hat nachträglich ebenfalls noch spürbar zugelegt. So kletterte die Reichweite um 290.000 auf 1,14 Millionen. Einen höheren Nachschlag verzeichnete das Reality-Format überhaupt noch nie. Das lässt darauf schließen, dass die zunächst ernüchternden Quoten möglicherweise wegen den Olympia-Übertragungen zustande gekommen sein könnten - und die Fans später nachträglich die Folge sahen. In der Zielgruppe ging es jedenfalls noch um 2,2 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent nach oben, "Promis unter Palmen" hat den Sat.1-Senderschnitt damit übertroffen.

Das Format im Privatfernsehen mit dem höchsten Nachschlag der Woche war jedoch das Dschungel-"Nachspiel" bei RTL. 320.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer schraubten die Reichweite hier noch auf 2,66 Millionen nach oben. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging es noch um1,7 Prozentpunkte auf 18,0 Prozent Marktanteil nach oben.

Einen höheren Reichweiten-Nachschlag als der Dschungel erzielten in der besagten Woche nur "Die Anstalt" und die "heute-show". Vor allem die Nachrichten-Satire mit Oliver Welke trumpfte auf, 1,42 Millionen zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer trieben die Gesamtreichweite auf 3,26 Millionen. Der Nachschlag fiel damit erwartbar hoch aus - es war sogar die größte Korrektur in der Geschichte des Formats. Ganz überraschend kommt das nicht: Die "heute-show" startete am 20. Februar wegen Olympia erst rund eine Stunde später als sonst und war dementsprechend viel schwächer unterwegs. Trotz des großen Plus' war die Folge in der Gesamtschau, also inklusive zeitversetzter Nutzung, schwächer als üblich. Die Marktanteile steigerten sich trotzdem auf 24,3 (gesamt, +8,2 Prozentpunkte) und 33,8 Prozent (14-49, +11,0 Prozentpunkte).

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49) - nur Sendungen um 20:15 Uhr

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 18.02.

20:15 1,31

(+0,19) 6,0%

(+0,6%p.) 0,71

(+0,14) 16,1%

(+2,3%p.) On & Off the Catwalk by Heidi Klum 22.02.

20:14 0,79

(+0,19) 3,0%

(+0,7%p.) 0,38

(+0,14) 6,8%

(+2,2%p.) Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! 16.02.

20:15 1,14

(+0,29) 4,7%

(+1,0%p.) 0,42

(+0,13) 8,5%

(+2,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 19.02.

20:15 1,48

(+0,21) 6,6%

(+0,7%p.) 0,74

(+0,14) 15,9%

(+2,2%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das NACHSpiel 22.02.

20:14 2,66

(+0,32) 10,9%

(+0,9%p.) 0,93

(+0,16) 18,0%

(+1,7%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 20.02.

20:14 0,11

(+0,06) 0,5%

(+0,3%p.) 0,08

(+0,05) 2,1%

(+1,3%p.) Tatort: Schmerz 22.02.

20:15 7,60

(+0,31) 27,9%

(0,0%p.) 1,25

(+0,14) 21,6%

(+0,8%p.) Das große Promibacken 21.02.

20:14 0,21

(+0,05) 0,9%

(+0,2%p.) 0,11

(+0,04) 2,5%

(+0,8%p.) TV Total 17.02.

20:15 0,90

(+0,10) 3,6%

(+0,3%p.) 0,36

(+0,04) 8,1%

(+0,7%p.) Das große Promibacken 18.02.

20:14 1,42

(+0,09) 6,9%

(+0,2%p.) 0,31

(+0,05) 7,6%

(+0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 16.02.-22.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 20:10 und 20:20 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;